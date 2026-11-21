بكين في 21 نوفمبر /وام/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة يوم أمس، أن عدد منشآت شحن المركبات الكهربائية في الصين بلغ 25.39 مليون وحدة تقريبا حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة 36.2% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن عدد منشآت الشحن العامة وصل إلى حوالي 5.28 مليون وحدة بزيادة 16.5% على أساس سنوي، فيما وصل عدد منشآت الشحن الخاصة إلى نحو 20.11 مليون وحدة بزيادة 42.5% على أساس سنوي.

وفي سياق متصل، قالت إدارة المرور بوزارة الأمن العام إن عدد مركبات الطاقة الجديدة العاملة في الصين بلغ 48.97 مليون مركبة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بما في ذلك حوالي 33.68 مليون وحدة من المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، لتمثل 68.77% من إجمالي مركبات الطاقة الجديدة.

وكشفت الصين خلال عام 2025 عن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتحسين بنية شحن المركبات الكهربائية في البلاد، تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية تضم 28 مليون منشأة شحن مع قدرة شحن عامة تتجاوز 300 مليون كيلوواط بحلول نهاية 2027، لتلبية احتياجات الشحن لأكثر من 80 مليون مركبة كهربائية.

ووفقا لخطة أخرى صدرت في شهر يوليو الماضي، تعمل الصين على زيادة إجمالي عدد منشآت الشحن إلى 40 مليون وحدة بحلول عام 2030، بما في ذلك حوالي 300 ألف منشأة شحن عالية القدرة، لتوفير سعة شحن كافية لدعم أكثر من 110 ملايين مركبة كهربائية.

-خلا-