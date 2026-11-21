أبوظبي في 21 نوفمبر /وام/ يشهد جناح هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان العين للكتاب 2026، إقبالاً وتفاعلاً من الزوار والمهتمين بالتراث والشعر والأدب، الذين يحرصون على الاطلاع على الإصدارات المعروضة والتعرف إلى محتواها المعرفي والثقافي.

ويستقطب الجناح اهتمام القراء والباحثين والمهتمين بالموروث الثقافي، من خلال ما يقدمه من مؤلفات وإصدارات متنوعة توثق جوانب من تاريخ الدولة وتراثها الأدبي والشعبي، وتسلط الضوء على المعارف والعادات والتقاليد المتوارثة، إلى جانب الإصدارات المتخصصة في الشعر والدراسات الأدبية والتراثية.

كما يحظى جناح الهيئة باهتمام طلبة المدارس ضمن زياراتهم لمهرجان العين للكتاب، حيث يطلعون على الإصدارات الأدبية والتراثية، ويتعرفون إلى ما تتضمنه من معارف ومعلومات حول تاريخ الإمارات وموروثها الثقافي، بما يسهم في تنمية اهتمامهم بالقراءة، وتعريفهم بأهمية المؤلفات التراثية في حفظ الموروث ونقله إلى الأجيال الجديدة، بما يعزز وعيهم بقيمه ومكوناته الأصيلة.

ويمثل مهرجان العين للكتاب منصة مهمة للتواصل الثقافي والمعرفي، حيث تسهم مشاركة الهيئة في تعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور، والتعرف إلى اهتماماته وتطلعاته في مجالات النشر التراثي والأدبي، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع المثقفين والباحثين والمؤسسات الثقافية المشاركة في المهرجان.

وتواصل هيئة أبوظبي للتراث من خلال مشاركتها في المعارض والمهرجانات الثقافية توسيع نطاق التعريف بإصداراتها ومشروعاتها المعرفية، وإيصال نتاجها الأدبي والتراثي إلى شرائح أوسع من الجمهور، بما يعزز الاهتمام بالمؤلفات المتخصصة، ويشجع على البحث والقراءة في مجالات التراث والشعر والأدب الشعبي.