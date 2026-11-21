البصرة في 21 نوفمبر /وام/ أعلنت دائرة صحة البصرة في العراق، مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية للحريق الذي نشب بمحطة كهرباء الهارثة شمال المدينة.

وقالت الدائرة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم إن "الحصيلة الأولية لحادثة قضاء الهارثة بلغت حتى الآن 4 وفيات و30 مصابا"​​​.

وذكرت وكالة "واع"، أن "الإصابات متفاوتة من حيث الخطورة.. وأن الخدمات الطبية مستنفرة ومتواجدة بشكل مستمر في موقع الحادث، لإسعاف الحالات المتضررة ونقلها بسرعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة شمالي محافظة البصرة.

-خلا-