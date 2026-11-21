الأقصر في 21 نوفمبر /وام/ اختتمت دائرة الثقافة بالشارقة مساء أمس فعاليات النسخة الـ11 من مهرجان الأقصر للشعر العربي التي نظمت بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية على مدار 4 أيام بمشاركة أكثر من 90 مبدعاً ومبدعة من 21 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأقيم حفل الختام وسط أجواء احتفائية في المسرح المكشوف في مكتبة مصر العامة- فرع الأقصر بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، ود. محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية نائباً عن معالي د. عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة المصري، ود. أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وحسين القباحي، مدير بيت الشعر في الأفصر إلى جانب عدد كبير من الجماهير التي توافدت إلى مقر الحفل احتفاءً بالشعر ومبدعيه.

وأكّد شعراء مشاركون في المهرجان أهمية دور الشارقة الثقافي في مصر والوطن العربي مشيرين إلى أن بيوت الشعر غدت ركيزة أساسية في المشهد الثقافي العربي.

وأشاروا إلى أن بيت الشعر في الأقصر الذي يمثل إحدى ثمار المشروع الثقافي للشارقة أصبح فضاءً حيوياً للإبداع ومنصة فاعلة لاحتضان المواهب الشابة وتحفيزها على الارتقاء بالكلمة وترسيخ حضورها في مشهد تتكامل فيه قيم الجمال والإبداع.

ووجه العويس في كلمتة الختامية شكره لشعراء مهرجان الأقصر للشعر العربي على عطائهم المتفاني ووصولهم لهذا النتاج الثقافي الذي يدعو للفخر وهو ما يحظى باهتمام ورعاية مستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال إن المرادف الحقيقي لبيوت الشعر في هذا السياق هو جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول) التي تهتم بالأجيال الشابة دون سن الأربعين في حقول ثقافية متعددة ومنها الشعر، مضيفا: "من دواعي سرورنا في هذه النسخة أن نستمع إلى شعراء ساهموا في إثراء الجائزة منذ انطلاقتها ومنهم من أصبح ناقداً أدبياً رصيناً ومنهم من ينتمي إلى الجيل الجديد الذي أتحفنا بأبياته الشعرية".

من جانبه ثمن حسين القباحي، دعم صاحب السمو حاكم الشارقة لمثقفي مصر ومبدعيها وكتّابها معربا عن شكره لدائرة الثقافة في الشارقة ولشركاء المهرجان وفي مقدمتهم وزارة الثقافة المصرية والمكتبة العامة في الأقصر وجامعة الأقصر لدورهم في إنجاح فعاليات الدورة الحادية عشرة.

وقال الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر إن الجامعة وبيت الشعر يرتبطان بشراكة ثقافية ممتدة منذ أحد عشر عاماً مشيراً إلى أن تواصله المباشر مع البيت منذ توليه عمادة الكلية قبل ست سنوات أسهم في تنظيم العديد من المعارض الفنية وتعزيز التعاون بين الجانبين، مؤكدا أن بيت الشعر أكثر من بيت إبداعي إذ تمتد آفاقه لتشمل النقد والفنون وهو ما يمنحه حضوراً ثقافياً أوسع؛ ليؤكد مع كل دورة جديدة استمرارية هذا الحراك الثقافي ويعكس ذلك حجم الرعاية التي تقدمها الشارقة، والإخلاص في العطاء وحرص البيت على مواصلة هذا الدور الثقافي.

وكان اليوم الثاني من المهرجان شهد زخما كبيرا في الفعاليات تمثّلت في 5 أنشطة كان أولها ندوة نقدية أعقبتها جلسة شعرية ثم افتتاح معرض الفنون الجميلة بمشاركة 50 طالبا وطالبة، وأمسية شعرية وتوقيع مجموعة من الدواوين الشعرية الصادرة عن دائرة الثقافة في الشارقة لمبدعي مصر.