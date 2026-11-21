دبي في 21 نوفمبر /وام/ زار الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، مقر وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث التقى معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

واطّلع الشيخ حميد بن عمار النعيمي، خلال الزيارة، على أبرز مشاريع الوزارة ومبادراتها في تطوير العمل الحكومي، والتجارب والمنهجيات التي تتبناها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات والعمليات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل.

وجرى خلال الزيارة استعراض عدد من التجارب الحكومية في تبنّي التقنيات المتقدمة، وتطوير نماذج العمل الحكومي، وتبسيط الإجراءات، ودعم صناعة القرار، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من التجارب الناجحة في دعم مستهدفات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي.

وأكد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، أن تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة يمثلان ركيزة مهمة لتسريع تطوير العمل الحكومي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك تجارب رائدة في تطوير الخدمات وتوظيف التقنيات المتقدمة، يمكن البناء عليها لتطوير حلول حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.

وقال: "نعمل من خلال برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي على تسريع توظيف التقنيات المتقدمة في مجالات العمل الحكومي، وتطوير خدمات أسهل وأسرع وأكثر استجابة لاحتياجات المجتمع. ونسعى إلى الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الحكومية، وتحويلها إلى مشاريع وحلول عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات".

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الجهات الحكومية الرائدة، والاستفادة من خبراتها في دعم تنفيذ برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي. وطموحنا أن نواصل تطوير نموذج حكومي يواكب تطلعات الإمارة، ويضع الإنسان في مقدمة أولوياته، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030".

وشملت الزيارة الاطلاع على منهجيات تطوير الخدمات الحكومية وإعادة تصميم العمليات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الأداء، إلى جانب استعراض الممارسات المرتبطة بتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير قدرات الكفاءات الحكومية.

كما تناولت الزيارة أهمية بناء القدرات الوطنية، وتبادل المعرفة والخبرات العملية، وتطوير آليات تدعم الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع تبنّي الحلول المتقدمة وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمات والأداء الحكومي.