أبوظبي في 21 نوفمبر /وام/ استعرضت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الفرص المهنية التي توفرها للشباب الإماراتي من خلال برامج التدريب الوطنية وبرنامج تدريب الخريجين، وذلك خلال مشاركتها في معرض "توظيف × زاهب" لهذا العام.

وتلقت الشركة خلال المعرض 1669 طلب توظيف من الباحثين عن عمل من مواطني دولة الإمارات، في حين أجرى فريق التوظيف مقابلات للمرشحين خلال المعرض لشغل وظائف في مختلف أقسام الشركة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعد الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتنميتها ركيزة أساسية في مسيرة نمو الشركة ونحرص من خلال برامجنا التدريبية على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لبناء مسارات مهنية ناجحة تؤهلهم لتولي أدوار قيادية مستقبلاً، ويسعدنا الإقبال الذي شهدناه خلال المعرض، ونتطلع إلى استقطاب المزيد من المواهب الوطنية للمساهمة في دعم نمو الشركة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات".

وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامجها التدريبية منذ أكثر من أربعة عقود؛ حيث تؤهل برامج التدريب الوطنية خريجي المدارس الثانوية لشغل وظائف فنية وتشغيلية في العمليات الصناعية والإدارية للشركة.

وتخرج من هذه البرامج أكثر من 5000 مواطن إماراتي منذ إطلاقها في عام 1982، وتابع العديد منهم مسيرتهم المهنية في الشركة لسنوات طويلة، فيما وصل بعضهم إلى مناصب قيادية عليا.

ويوفر برنامج تدريب الخريجين التابع للشركة تدريباً يمتد لمدة 18 أو 24 شهراً لخريجي الجامعات، حيث يتم إعدادهم لتولي مناصب إشرافية في الإدارات المؤسسية أو العمليات التشغيلية في المصنع، بما في ذلك الوظائف الميدانية، وهو يضم حالياً 58 متدرباً ومتدربة، من بينهم 19 متدربة.

والتحق بالشركة منذ بداية عام 2026 نحو 110 موظفين إماراتيين، من بينهم 51 امرأة، ويعمل فيها حالياً أكثر من 1300 مواطن تقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 عاماً، بينما انضمت أكثر من 200 امرأة إلى الشركة في عام 2025، من بينهن 112 مواطنة.

وتوظف الشركة حالياً أكثر من 830 امرأة، تشغل حوالي 60% منهن وظائف تشغيلية.