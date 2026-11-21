عجمان في 21 نوفمبر/ وام / تستضيف إمارة عجمان النسخة الرابعة من معرض "تسلام – شكراً الإمارات"، في فندق باهي عجمان، تحت رعاية دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، في مبادرة تحتفي بعيد الاتحاد لعام 2026، وتسلط الضوء على قيم التنوع الثقافي والشمولية والتعايش والتسامح التي تشكل ركائز راسخة في هوية دولة الإمارات ونهجها الحضاري.

ويجمع المعرض، الذي ينظّمه مجتمع "The Paintbrush" للفنون، 24 عملاً فنياً من إبداع 19 فناناً من 10 جنسيات يحتفون بدولة الإمارات، ويقدمون من خلال أعمالهم رسائل تقدير وامتنان للدولة وما توفره من بيئة تحتضن مختلف الثقافات، وتتيح آفاقاً رحبة أمام المبدعين للعيش وإطلاق طاقاتهم والتعبير عن تجاربهم ورؤاهم الفنية والإنسانية.

وتتنوع الأعمال المعروضة في مضامينها وتوجهاتها الإبداعية، لتقدم قراءات فنية متعددة لمعاني الانتماء والامتنان، وتوثّق العلاقة الإنسانية والثقافية التي تجمع المقيمين على أرض الإمارات، كما تعكس دور الفنون في تعزيز التواصل بين الثقافات وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان: يمثل معرض "تسلام– شكراً الإمارات" تجسيداً حياً لما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة ثقافية وإنسانية رائدة، وما أرسته من نموذج ملهم في احتضان التنوع وتعزيز التسامح والتعايش.

وأضاف: تعكس مشاركة مبدعين من 10 جنسيات ثراء النسيج الثقافي للمجتمع الإماراتي، وما توفره الدولة من فضاء رحب تتلاقى فيه التجارب الإنسانية حول قيم مشتركة ونعتز بأن يكون الفن إحدى الوسائل التي يعبّر من خلالها المبدعون عن تقديرهم للإمارات وامتنانهم لما تمثله من وطن جامع، وذلك في مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها مسيرة الاتحاد وما رسخته من قيم الوحدة والتلاحم والانفتاح.

وأكدت مريم الكتبي مدير مكتب مدير عام السياحة والثقافة بعجمان أن المعرض يجسد، في دورته الرابعة، أحد أوجه الحراك الثقافي الذي تشهده إمارة عجمان، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 نحو ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للفنون والثقافة، عبر احتضان المبادرات التي تجمع المبدعين من مختلف الجنسيات، وتتيح للفنون أن تكون مساحة للتعبير والتفاعل وتبادل الرؤى.