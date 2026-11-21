دبي في 21 نوفمبر/ وام / يواصل أسبوع الطفولة المبكرة الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقا" أنشطته وبرامجه في مختلف إمارات الدولة.

وشهد الأسبوع إطلاق فعالية "جري الطفولة ومعاً بالأزرق" في حديقة الورقاء بدبي بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل وتشجيع الأطفال وأسرهم على ممارسة النشاط البدني وقضاء أوقات مشتركة في بيئة مجتمعية داعمة.

حضرت الفعالية معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومشاركة عدد من الأسر وأطفالها الذين خاضوا تجربة الجري العائلي في أجواء تفاعلية جمعت بين النشاط البدني والتواصل الأسري وعكست أهمية توفير مساحات محفزة وداعمة تتيح للأطفال اللعب والحركة والمشاركة وتعزز حضور حقوق الطفل في الممارسات المجتمعية اليومية.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يشكل استثماراً في قدرات الأجيال ومستقبل المجتمع أن ترسيخ أنماط الحياة الصحية والنشطة منذ السنوات الأولى يمثل أحد المكونات الأساسية لبناء جيل يتمتع بالصحة والقدرة على التعلم والمشاركة والإسهام في مجتمعه مشيرة إلى أن فعالية "جري الطفولة ومعاً بالأزرق" تمثل نموذجاً للمبادرات التي تجمع بين تعزيز حقوق الطفل وترسيخ ثقافة النشاط البدني والتفاعل الأسري وتؤكد أن بناء جيل يتمتع بالصحة والقدرات يبدأ من توفير فرص متكاملة للنمو والتعلم واللعب والمشاركة.

ولفتت معاليها إلى أن الأنشطة الرياضية تسهم في غرس قيم المثابرة والثقة بالنفس والعمل الجماعي وتعزز لدى الطفل مهارات التواصل والتفاعل مع محيطه ومن هنا تأتي أهمية إطلاق مبادرات تتيح للأطفال ممارسة هذه القيم واكتسابها من خلال تجارب يعيشونها مع أسرهم ومجتمعهم.

وقالت: نعمل من خلال أسبوع الطفولة المبكرة على تعزيز تكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات ومختلف القطاعات وتوسيع نطاق المبادرات التي تستجيب لاحتياجات الأطفال وتدعم نموهم من مختلف الجوانب وينطلق هذا التوجه من الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 التي تضع الأسرة ونموها واستقرارها ضمن أولويات العمل الوطني وتؤكد أهمية توفير بيئة مجتمعية تمكّن الوالدين من أداء دورهما وتمنح الأطفال فرصاً متكافئة لتنمية قدراتهم واكتشاف إمكاناتهم ونسعى إلى أن تمتد آثار هذه المبادرات إلى الحياة اليومية للأسر وأن تصبح ممارسة الرياضة واللعب والتفاعل المشترك جزءاً من نمط حياة يدعم صحة الطفل وجودة حياته.

من جانبها قالت لانا الوريكات مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدول مجلس التعاون الخليجي إن من حق كل طفل أن تتاح له الفرصة للنمو واللعب والتعلم وتحقيق كامل إمكاناته في بيئة آمنة وداعمة ويذكّرنا اليوم العالمي للطفل بأن حماية حقوق الأطفال والاستثمار في سنواتهم الأولى مسؤولية مشتركة ومن خلال مبادرات مثل فعالية "جري الطفولة" وحملة "معاً بالأزرق" التي أطلقتها اليونيسف نعمل على جمع الأسر وأفراد المجتمع للاحتفاء بالطفولة وإبراز أهمية اللعب ودوره في دعم نمو الأطفال وتطورهم.

وأعربت الوريكات عن سعادتها بشكل خاص هذا العام أن نرى أصداء هذه المبادرة تتجاوز حدود دولة الإمارات مع انضمام الأطفال وفرق اليونيسف في حلب وإدلب بسوريا إلى الاحتفالات وتحمل هذه المشاركة رسالة قوية تؤكد أن لكل طفل أينما كان الحقوق نفسها ويستحق الفرص ذاتها ليعيش طفولته كما ينبغي ويكتشف قدراته ويحقق كامل إمكاناته ونحن نفخر بالتعاون مع وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وشركائنا وتضافر جهودنا معهم من أجل دعم حق كل طفل في مستقبل أكثر إشراقاً.

وتمتد الفعالية إلى عدد من المواقع في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة من خلال سباق ترفيهي لمسافة كيلومتر واحد يستهدف الأطفال حتى سن الثامنة بمشاركة أولياء أمورهم ومقدمي الرعاية بما تيح لهم خوض تجربة رياضية مشتركة تراعي قدرات الأطفال وأعمارهم وتشجعهم على الحركة والاستمتاع بالأنشطة الخارجية.

وتقام الفعالية في الساعة الرابعة عصراً في ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي وحديقة الورقاء بدبي وحديقة الصفية بعجمان وحديقة صقر برأس الخيمة فيما تم تنظيم الفعالية في حرمي كليات التقنية العليا في أبوظبي ورأس الخيمة في الساعة التاسعة صباحاً ما وسّع نطاق المشاركة وإتاح للأسر اختيار المواقع الأقرب إليها.

وتزامناً مع اليوم العالمي للطفل ارتدى المشاركون اللون الأزرق تعبيراً عن دعمهم لحقوق الطفل في إطار حملة "معاً بالأزرق" التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال والتأكيد على أهمية توفير فرص متكافئة لهم للعب والتعلم والنمو والمشاركة في بيئات آمنة ومحفزة وتسهم الحملة في إيصال رسائلها إلى مختلف فئات المجتمع من خلال تشجيع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد على توظيف اللون الأزرق في أنشطتهم ومبادراتهم بما يعزز المشاركة المجتمعية في دعم حقوق الطفل ويتيح للأسر فرصة الحديث مع أطفالها حول حقوقهم واحتياجاتهم انطلاقاً من مواقف وتجارب قريبة من حياتهم اليومية.

وتُنظم الفعالية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبمشاركة مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة للفعاليات في رأس الخيمة وكليات التقنية العليا ودائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان حيث أسهم تكامل الجهود والإمكانات في توفير مواقع متعددة لاستضافة السباق وتوسيع فرص مشاركة الأطفال وأسرهم.

وتعكس هذه الشراكات أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية والتعليمية والمجتمعية في دعم الطفولة المبكرة من خلال توفير أنشطة تستجيب لاحتياجات الأطفال وتعزز مشاركتهم في الحياة المجتمعية إلى جانب تشجيع الأسر على تبني ممارسات يومية تدعم صحة أطفالها ونموهم ورفاههم.

وفي أبوظبي قدمت الجهات التابعة لقطاع الرعاية الصحية الخارجية في مجموعة M42 بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أنشطة بدنية وتفاعلية للأطفال وأسرهم ضمن فعالية "جري الطفولة ومعًا بالأزرق" وشجعت هذه الأنشطة الأسر على مساعدة أطفالها على اكتساب عادات صحية منذ الصغر.

وتنظم وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقاً".

ويستهدف الأسبوع الأطفال من الولادة حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية من خلال برنامج متنوع يشمل الأنشطة التعليمية القائمة على اللعب والاستكشاف والقراءة والفنون والرياضة والتجارب الثقافية والتراثية إلى جانب ورش العمل والمبادرات الأسرية والمجتمعية بما يعزز الوعي بأهمية السنوات الأولى ويدعم دور الأسرة في تنمية قدرات الأطفال وتوفير بيئة حاضنة لنموهم وتعلمهم.

ويمكن للأسر الاطلاع على برنامج الأسبوع والفعاليات المتبقية ومواعيدها ومواقعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.ecweek.ae وحسابات وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والتحقق من متطلبات الحضور والتسجيل لدى الجهات المنظمة.