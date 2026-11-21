دبي في 21 نوفمبر/ وام / أكد المؤرخان نيلز غيلمان وبيتر فرانكوبان أهمية الاستفادة من التجارب التاريخية في فهم التحولات العالمية واستشراف المستقبل، مشيرين إلى أن تقدم المجتمعات لا يرتبط بالابتكار التكنولوجي وحده، بل يعتمد أيضاً على كفاءة المؤسسات والثقة المجتمعية والقدرة على تحويل المعرفة والتعاون إلى إنجازات مستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «هل المستقبل الذي ننتظره حدث من قبل؟»، ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، شارك فيها نيلز غيلمان، كبير المستشارين في بيرغوين إنستيتيوت ونائب رئيس تحرير مجلة نويما، وبيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي بجامعة أكسفورد، حيث ناقشا دور التاريخ في تفسير التحولات التي يشهدها العالم، ومدى إمكانية الاستفادة من أنماط التغيير السابقة في الاستعداد للمستقبل.

واستعرض المتحدثان عدداً من المحطات التاريخية التي شهدت ظهور ابتكارات غيرت مسار المجتمعات، وتحولات أدت إلى إعادة تشكيل الأفكار السائدة، مؤكدين أن التاريخ لا يسير بالضرورة في اتجاه واحد نحو التقدم، وإنما يشهد دورات متعاقبة من الازدهار والتراجع وإعادة البناء.

وأوضح غيلمان أن دراسة التاريخ تكشف عن أهمية المؤسسات في استدامة التقدم الحضاري، مشيراً إلى أن المجتمعات استطاعت عبر مراحل مختلفة بناء منظومات منظمة لتطوير الابتكار العلمي والتكنولوجي، لكنها لم تحقق تقدماً مماثلاً في وضع آليات مؤسسية لتحويل المبادئ الأخلاقية إلى ممارسات تسهم في الارتقاء الإنساني.

واعتبر أن هذه الفجوة تمثل فرصة أمام المؤسسات المجتمعية والخيرية لتطوير أطر عمل تدعم القيم الأخلاقية وتعزز أثرها الإيجابي في المجتمع، بما يحقق توازناً بين التطور العلمي والمسؤولية الإنسانية.

وسلط غيلمان الضوء على العلاقة بين ثقة الأفراد بالمؤسسات واستمرارية التنمية، مؤكداً أن قدرة المؤسسات على تحقيق النتائج وتلبية تطلعات المجتمع تشكل عاملاً رئيسياً في بناء الثقة وتعزيز التفاؤل بالمستقبل.

وأشار إلى وجود تباين بين المجتمعات في مستويات الثقة بمؤسساتها، لافتاً إلى أن دولة الإمارات والصين من الأمثلة التي تشهد ارتفاعاً في ثقة المواطنين بقدرة مؤسساتهم على الإنجاز وتحقيق النتائج المنشودة، مقارنة بالتراجع الملحوظ في مستويات الثقة الذي تشهده بعض المجتمعات الغربية.

وأكد أن هذه الثقة تمثل أحد المقومات المهمة لبناء مجتمعات قادرة على مواصلة التطور والاستجابة للتحولات المستقبلية، من خلال مؤسسات فعالة تتمتع بالقدرة على تنفيذ رؤاها وتحقيق تطلعات أفرادها.

من جانبه، تناول بيتر فرانكوبان أهمية فهم الدورات التاريخية التي مرت بها الحضارات، محذراً من الإفراط في الاعتماد على المؤرخين لتوقع المستقبل، نظراً إلى أن التجارب السابقة تقدم دروساً مهمة، لكنها لا توفر بالضرورة إجابات حاسمة عن التحولات المقبلة.

وأشار إلى أن التاريخ شهد فترات من الحروب والانهيارات والمعاناة، قابلتها مراحل من الازدهار والتقدم العلمي والثقافي، مستشهداً بالعصر الذهبي للحضارة العربية وما شهده من إنجازات في العلوم والبصريات والفلسفة، باعتباره نموذجاً لدور التعاون وتبادل المعرفة في تسريع الابتكار.

وأكد أن البيئات التي تشجع التواصل بين الثقافات وتبادل الأفكار والخبرات تمتلك فرصاً أكبر لإنتاج المعرفة وتطوير حلول جديدة، مشيراً إلى أن فهم أسباب ازدهار الحضارات وتراجعها يساعد على توسيع الرؤية عند التعامل مع التحولات المعاصرة.

وفي سياق حديثه عن العلاقة بين القيادة والتغيير التاريخي، أوضح فرانكوبان أن عدداً من أبرز الشخصيات التي أحدثت تحولات كبرى في التاريخ تولت مسؤولياتها في مراحل مبكرة من حياتها، مؤكداً أهمية طاقات الشباب وطموحاتهم وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى إنجازات.

وشدد على أن امتلاك رؤية واضحة للمستقبل، مقروناً بالإرادة والقدرة على التنفيذ، يمثل عاملاً أساسياً في إحداث التحولات الكبرى، لافتاً إلى أن الشباب يمتلكون إمكانات مهمة للمساهمة في رسم ملامح المراحل المقبلة.

وخلصت الجلسة إلى أن الاستفادة من التاريخ لا تعني البحث عن تنبؤات جاهزة، وإنما فهم العوامل التي أسهمت في تقدم المجتمعات، وفي مقدمتها قوة المؤسسات والثقة والتعاون وتبادل المعرفة، بما يساعد على بناء تصورات أكثر شمولاً ومرونة للمستقبل في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.