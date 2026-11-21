بيروت في 21 نوفمبر/ وام/ قام وفد من دولة الإمارات ، برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة استهلها بلقاء فخامة جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

ونقل معالي الصايغ خلال اللقاء مع فخامة الرئيس اللبناني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم له وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على دعم لبنان وشعبه، كما جرى بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما، لا سيما في المجالين الصحي والإنساني.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس اللبناني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من النماء والازدهار، معرباً عن تقديره لمواقف الدولة الداعمة للبنان.

والتقى الوفد مع معالي الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة العامة اللبناني، وبحث معه أوجه التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القطاع الصحي وفرص تطويرها، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية.

واختتم الوفد زيارته بجولة في مركز سرطان الأطفال، اطلع خلالها على الخدمات التي يقدمها المركز وسير العمل فيه.