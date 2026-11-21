العين في 21 نوفمر/ وام / استضاف مهرجان العين للكتاب في دورته الـ17، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، حتى 23 نوفمبر الحالي، جلسة حوارية بعنوان "تداخل الأجناس الأدبية في الشعر المعاصر"، شاركت فيها الأكاديمية والناقدة الدكتورة عائشة الشامسي، وأدارها الدكتور نزار قبيلات، الأستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك في "العين سكوير".

وتناولت الجلسة كتاب الدكتورة عائشة الشامسي، التي تتولّى رئاسة اللجنة العليا لجائزة "كنز الجيل"، "تداخل الأجناس الأدبية في الشعر المعاصر: وظائف الراوي في القصيدة العربية المعاصرة"، الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية، والذي يبحث في العلاقة بين الشعر والسرد، ومدى قدرة القصيدة المعاصرة على استيعاب عناصر الأجناس الأدبية الأخرى، مع الحفاظ على خصوصيتها الفنية.

وأوضحت الشامسي أن الكتاب، وهو إصدارها النقدي الخامس، يتناول نظرية الأجناس الأدبية والمواقف النقدية المختلفة منها، ويقدم دراسة تطبيقية لوظائف الراوي في القصيدة العربية المعاصرة، من خلال تحليل العلاقة بين صوت الشاعر وصوت الراوي، وكيفية توظيف التقنيات السردية داخل النص الشعري.

وأشارت إلى أن قصيدة التفعيلة تتيح مساحة واسعة لاستيعاب العناصر السردية، بما تتضمنه من أحداث وشخصيات وزمان ومكان، مؤكدة أن حضور الراوي لا يلغي صوت الشاعر، وإنما يتماهى معه، ويؤدي وظائف فنية متعددة، من بينها الوصف والسرد المباشر من دون أن يفقد النص هويته الشعرية.

وناقشت الجلسة التحولات التي شهدتها القصيدة العربية، والحدود الفاصلة بين الشعر والنثر، ومدى تأثير تداخل الأجناس الأدبية في تطور الأشكال الشعرية. وأكدت الشامسي أن الشعر احتفظ بمكانته عبر العصور، على الرغم من اتساع حضور الرواية والسرد، مشيرة إلى ضرورة انفتاح القصيدة على وظائف جديدة تضمن استمرارها ومواكبتها للتحولات الثقافية.

واستشهدت الشامسي بكتابها "الشعر الإماراتي في ضوء النقد الأدبي البيئي"، الذي يتناول دور الشعر في التعبير عن القضايا البيئية، باعتباره نموذجاً لاتساع الوظائف المعرفية والمجتمعية للقصيدة المعاصرة، كما أكدت حاجة الأدب الإماراتي إلى مشروع نقدي متكامل يواكب تطور الإنتاج الإبداعي. مشددة على أن الجهود الفردية وحدها لا تكفي لسد الفجوة بين الإبداع والنقد.

وشهدت الجلسة مداخلات من الحضور، من بينها الشاعر والكاتب أنور حمدان الزعابي، تناول فيها تطور الشعر الحر في الإمارات، وتجربة الشاعر الراحل حبيب الصايغ، وتأثير المنصات الرقمية في حضور الشعر وتلقيه.