الشارقة في 21 نوفمبر/ وام / عرضت هيئة الشارقة للدفاع المدني خلال فعاليات أيام الشارقة للابتكار التي أُقيمت في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر" مجموعة من الابتكارات والأجهزة والمعدات المتخصصة في أعمال الدفاع المدني مؤكدة دور الحلول التقنية في دعم عمليات الإطفاء والإنقاذ ورفع كفاءة الأداء الميداني وتعزيز سلامة الفرق أثناء التعامل مع الحوادث والطوارئ.

وقال اللواء يوسف عبيد بن حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني: يمثل الابتكار استثماراً طويل الأمد في أمن وسلامة المجتمع وقدرته على مواجهة المخاطر وتتحدد قيمته بما يضيفه إلى منظومة الوقاية والاستجابة ومن هذا المنطلق نوجه جهود التطوير نحو الاحتياجات الفعلية لإمارة الشارقة ونعمل على بناء قدرات تستوعب التغيّر في طبيعة المخاطر وتنوّعها وتواكب النمو العمراني والاقتصادي بما يحفظ الأرواح والممتلكات ويصون مكتسبات التنمية.

وأضاف: يتطلّب تحقيق هذا التوجه تنمية مهارات الكوادر البشرية وربط خبراتها الميدانية بالمعرفة التقنية وإشراكها في تحديد فرص التحسين ونحرص على أن يُقاس أثر التطوير بنتائج واضحة في جودة الخدمة وكفاءة استخدام الموارد وأن تتحوّل الخبرات المتراكمة إلى معرفة مؤسسية تدعم اتخاذ القرار فاستدامة الأداء ترتبط بقدرة المؤسسة على التعلّم وتطوير أساليب عملها وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلّبات المستقبل.

وأتاحت مشاركة الهيئة للجمهور التعرّف إلى جانب من التجهيزات التي تعتمد عليها عمليات الدفاع المدني وفهم طبيعة المهام التي تؤديها الفرق في مواقع الحوادث ويسهم عرض هذه الإمكانات في تقريب العمل التخصصي من أفراد المجتمع وتوضيح العلاقة بين جاهزية المعدات وكفاءة استخدامها وتعزيز الوعي بما تتطلّبه خدمات الإطفاء والإنقاذ من إعداد وتكامل بين الأدوات والأنظمة والمهارات الميدانية.

وتشكّل فعاليات الابتكار فرصة للهيئة لتبادل المعرفة مع الجهات المشاركة والاطلاع على التطبيقات الحديثة ومدى ارتباطها باحتياجات قطاع الدفاع المدني كما تتيح التواصل بين أصحاب الخبرة التشغيلية ومطوّري الحلول بما يساعد على فهم التحديات العملية وتحديد مجالات التعاون ودراسة فرص الاستفادة من الأفكار والتجارب المعروضة في تطوير الخدمات وفق متطلّبات العمل والظروف التي تؤدي فيها الفرق مهامها.

وفي إطار شهر الإمارات للابتكار شاركت الهيئة أيضا في معرض الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي أُقيم بمركز إكسبو الذيد حيث عرضت مجموعة من الأدوات والتقنيات المتخصصة في الدفاع المدني وعمليات الإنقاذ وأبرزت المشاركة أهمية ربط الحلول التقنية بمتطلبات السلامة وأتاحت لجمهور المعرض الاطلاع على جانب من الإمكانات الفنية للهيئة واستخداماتها في التعامل مع الحوادث ضمن حضورها في الفعاليات المعنية بالابتكار بالإمارة.