الفجيرة في 21 نوفمبر/ وام / اختُتمت مساء الجمعة فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح الخليجي في الفجيرة، الذي أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسط أجواء احتفالية جمعت نخبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الحفل الختامي تقديم الأوبريت الفني «من حكاية الأرض إلى مجد الخليج»، من إخراج الفنان إبراهيم القحومي، وبمشاركة طلاب وطالبات مدارس الفجيرة، في لوحة فنية احتفت بالهوية الخليجية وروابط الأخوة والانتماء.

وأشاد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، في كلمته خلال الحفل بالتجارب المسرحية المشاركة وما حملته من حكايات إنسانية لامست وجدان الجمهور وذاكرته، مؤكداً أهمية استمرار اللقاءات الفنية التي تعزز التواصل والإبداع بين أبناء الخليج.

كما وجّه الشكر إلى وزارة الثقافة واللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وجميع الفرق واللجان التي أسهمت في إنجاح المهرجان.

من جانبه، دعا خالد الرويعي، رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي، المسرحيين إلى توثيق التجارب الإنسانية والاجتماعية التي عاشتها المنطقة خلال الظروف الاستثنائية الأخيرة، وتحويلها إلى أعمال فنية تحفظ ذاكرة الشعوب وتعيد قراءة أحداثها من منظور إنساني، مثمناً دور الفجيرة في احتضان المسرح الخليجي وتعزيز استمراريته.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات والضيوف تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الحركة المسرحية والثقافية الخليجية، قبل أن تعلن لجنة التحكيم نتائج المسابقة الرسمية، عقب تقييم العروض الستة المشاركة.

وتصدّر العرض الكويتي «ما ليس لي» قائمة الفائزين، بحصوله على جائزة أفضل عرض متكامل، إلى جانب جوائز أفضل ممثل دور أول، وأفضل ممثلة دور أول مناصفة، وأفضل إضاءة، وأفضل ديكور.

كما حقق العرض الإماراتي «هير قرموشة» حضوراً لافتاً بحصده جوائز أفضل نص مسرحي، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلة دور أول مناصفة.

ونال العرض البحريني «زوبعة خارج الفنجان» جائزة أفضل موسيقى، فيما ذهبت جائزة أفضل فرقة مسرحية إلى مسرح أوال البحريني.

أما العرض السعودي «الصرام.. أغنية النخيل»، فقد حصد جوائز أفضل ممثلة في دور ثانٍ، وأفضل ممثل في دور ثانٍ، وأفضل أزياء.