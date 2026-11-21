فانغ نغا - تايلاند في 21 نوفمبر/ وام / فاز منتخب الإمارات على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2026، المقامة في تايلاند.

وسجل أهداف منتخب الإمارات راشد يعقوب في الدقيقة 15، وعبدالله البلوشي في الدقيقة 25، وراشد علي في الدقيقة 31، فيما أحرز ماماشاريف حليموف هدف أوزبكستان في الدقيقة 34.

ويتصدر منتخب عُمان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام منتخب الإمارات الذي خاض مباراتين، فيما تمتلك السعودية نقطة واحدة من مباراة واحدة، بينما بقي رصيد أوزبكستان دون نقاط.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة، اليوم، منتخبا السعودية وعُمان.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع عُمان، والسعودية مع أوزبكستان.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.