الشارقة في 21 نوفمبر/ وام / احتفت مفوضية كشافة الشارقة بعيد الاتحاد الـ55 للدولة بمشاركة واسعة من الكشافة والبراعم الكشفية في أجواء جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن واستحضرت مسيرة الاتحاد وما حققته الدولة من إنجازات ونهضة شاملة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.

وانطلقت فعاليات الاحتفال من أمام مقر مفوضية كشافة الشارقة حيث اصطف الكشافة والبراعم الكشفية في مشهد وطني تزامناً مع عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أعقبتها مجموعة من الفقرات والفعاليات الوطنية والتراثية التي استحضرت قيم الاتحاد ومبادئه الراسخة وعكست اعتزاز الأجيال الناشئة بالهوية الوطنية الإماراتية.

وتضمن الاحتفال تقديم فقرات وطنية متنوعة عبرت عن حب الوطن والاعتزاز برايته واستعراض محطات من مسيرة الاتحاد إلى جانب فقرات جسّدت معاني التضامن والتلاحم المجتمعي وما يتميز به المجتمع الإماراتي من تماسك وتكاتف في ظل منظومة من القيم الأصيلة التي أرساها الآباء المؤسسون وأصبحت نهجاً راسخاً تتوارثه الأجيال.

وأعرب سعادة ناصر عبيد الشامسي رئيس مفوضية كشافة الشارقة عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية الغالية مؤكداً أن عيد الاتحاد يمثل محطة متجددة لاستذكار مسيرة وطن قامت دعائمه على الوحدة والتلاحم والرؤية الحكيمة مشيراً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تأكيداً لحرص المفوضية على ترسيخ قيم المواطنة الصالحة والولاء والانتماء في نفوس الكشافة والبراعم.

من جانبه أكد سعادة اللواء عبدالله سعيد السويدي نائب رئيس مفوضية كشافة الشارقة، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات وتعكس ما وصلت إليه الدولة من مكانة متقدمة وإنجازات رائدة في مختلف المجالات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لافتاً إلى أهمية الأنشطة الكشفية والوطنية في غرس روح المسؤولية والعمل الجماعي والتطوع لدى النشء.