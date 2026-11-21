دبي في 21 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم في دبي، أعمال "مؤتمر شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد 2026"، بمشاركة نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد واختصاصيي التنظير الهضمي، إلى جانب عدد من الكوادر والمتخصصين في القطاع الصحي من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والكبد وعلاجها.

افتتحت المؤتمر الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وسبق انطلاق المؤتمر تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة يوم أمس الجمعة ، ركزت على تطوير المهارات العملية وتبادل الخبرات في مجالات الجهاز الهضمي والكبد والتنظير الهضمي.

ويشكل المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام ، منصة علمية لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة التطورات في الممارسات السريرية وأساليب التشخيص والتقنيات الطبية الحديثة، بما يدعم الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى.

وقال سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، ورئيس لجنة التعاون الدولي في "شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد" التابعة لجمعية الإمارات الطبية، إن المؤتمر يجسد أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والمجتمع الطبي، ويفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والمعارف مع المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسات الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن التطور المتواصل في أساليب تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والكبد وعلاجها يؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في التعليم الطبي وتوفير منصات تجمع الخبرات العلمية والتطبيقية، بما يمكّن الكوادر الطبية من مواكبة المستجدات في هذا المجال وتبني ممارسات سريرية تستند إلى الأدلة العلمية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الحساني، رئيس المؤتمر، إن هذا الحدث يواصل ترسيخ مكانته منصةً إقليمية تجمع المتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير، وتتيح لهم مناقشة التحديات السريرية وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في هذه التخصصات.

وأوضح أن البرنامج العلمي يجمع بين النقاشات التخصصية والتطبيقات العملية، مع التركيز على المجالات التي تشهد تطورات ملحوظة في الممارسات الطبية، بما يتيح للمشاركين التعرف إلى أحدث أساليب التشخيص والعلاج، ويعزز التعاون بين الأطباء والاختصاصيين من مختلف المؤسسات الصحية.

وأكد التزام الشعبة بمواصلة تطوير هذا التخصص في الدولة، من خلال دعم التعليم الطبي المستمر، وتعزيز تبادل المعرفة، وتشجيع تطبيق أحدث الممارسات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية التخصصية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

ونوه الدكتور سمير العوضي، نائب رئيس الشعبة، واستشاري أول أمراض الجهاز الهضمي ورئيس وحدة الجهاز الهضمي في مستشفى راشد، إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتناول مجموعة واسعة من التخصصات الدقيقة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، تشمل أمراض الأمعاء الالتهابية، وأمراض الكبد، واضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية، والتنظير العلاجي المتقدم.

وأضاف أن البرنامج يتضمن ورش عمل تطبيقية وجلسات تدريبية متخصصة، تتيح للمشاركين التعرف إلى أحدث التقنيات والإجراءات الطبية وتبادل الخبرات السريرية.

يشارك في البرنامج العلمي نخبة من الخبراء والمتخصصين من المستشفيات والمراكز الطبية والجامعات والمؤسسات البحثية في دولة الإمارات ،والسعودية ،وسلطنة عُمان ،والكويت ، والهند ،والولايات المتحدة ،وتركيا ، فيما تضم قائمة المشاركين اختصاصيين في أمراض الأمعاء الالتهابية وأمراض الكبد والتنظير العلاجي المتقدم واضطرابات حركة الجهاز الهضمي، إلى جانب أكاديميين وقيادات في الجمعيات الطبية الإقليمية، بما يتيح جمع الخبرات السريرية والبحوث العلمية والرؤى المتخصصة حول تطوير خدمات الرعاية الصحية.

وتنظم المؤتمر شركة "وايرد إن إيفنتس"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات الطبية والعلمية ،ومقرها الإمارات.