دبي في 21 نوفمبر/ وام / استضافت منصة مشاريع المستقبل ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، الجولة النهائية من «شارك تانك دبي»، بمشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة ومشروع بحثي رائد، عرضت حلولاً مبتكرة في قطاعات حيوية، بهدف استقطاب الاستثمارات وتسريع نمو المشاريع وتوسيع نطاق تطبيقها في الأسواق.

وشهدت الجولة النهائية، التي جاءت بعد ثلاثة أيام من العروض والتصفيات نصف النهائية، تقديم مجموعة من المشاريع الواعدة أمام نخبة من المستثمرين والخبراء، بما يتيح للمؤسسين فرصة تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تجارية قابلة للتوسع، وتعزيز وصولها إلى أسواق جديدة.

وشارك في الفعالية مبتكرون من مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، حيث استعرضوا حلولاً تستهدف معالجة تحديات عالمية في ستة محاور استراتيجية تتمحور حول الإنسان، تشمل الصحة الوقائية وطول العمر، والغذاء ومرونة سلاسل الإمداد، والبنية التحتية المتكيفة مع الحرارة والمناخ، وأنظمة موارد الطاقة والمياه، والتنمية البشرية والتعلم، وأنظمة الحياة الحضرية.

وركزت المشاريع المشاركة في محور الصحة الوقائية وطول العمر على ابتكار حلول استباقية لتطوير مستقبل الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة وديمومة الصحة والعافية، عبر توظيف التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وفي محور الغذاء ومرونة سلاسل الإمداد، قدم المشاركون ابتكارات تستهدف تطوير أساليب إنتاج الغذاء وتوفيره واستهلاكه، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، بما يدعم بناء منظومات غذائية أكثر مرونة واستدامة.

واستعرضت المشاريع المخصصة لمحوري البنية التحتية المتكيفة مع الحرارة والمناخ وأنظمة موارد الطاقة والمياه، حلولاً لتطوير أنظمة قادرة على العمل بكفاءة وموثوقية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير الظروف المناخية، إلى جانب تقنيات مبتكرة لتوليد الطاقة واستخلاص المياه وإعادة استخدامها، بما يعزز استدامة الموارد وكفاءة إدارتها.

وتناولت المشاريع في محور التنمية البشرية والتعلم، تطوير المهارات وبناء المعرفة وتعزيز القدرات البشرية، فيما ركز محور أنظمة الحياة الحضرية على ابتكارات تربط بين البنية التحتية المادية والخدمات العامة والعمليات البيئية والأنشطة اليومية للإنسان، بهدف تطوير منظومات حضرية أكثر كفاءة واستدامة.

وشهد اليوم الختامي تقديم أربعة من أبرز المشاريع المتأهلة إلى الجولة النهائية أمام لجنة تحكيم ضمت عبدالله الأشـرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «AMA»، ومحمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «OBK للاستثمار»، ومنى عطايا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «مامز وورلد»، وعبدالله أبو الشيخ، مؤسس منصة «مال».

وقيّمت لجنة التحكيم المشاريع المتأهلة وفق معايير شملت الجدوى التجارية، وإمكانات التوسع في الأسواق، والقدرة على إحداث أثر ملموس وواسع النطاق، بما يسهم في اختيار الحلول الأكثر قابلية للتحول إلى مشاريع اقتصادية مستدامة.

وأتاحت المنصة للمشاريع المتأهلة فرصاً مباشرة للحصول على استثمارات مقابل حصص ملكية، إلى جانب إمكانية تنفيذ مشاريع تجريبية تجارية والاستفادة من برامج تسريع الأعمال، بما يدعم انتقال النماذج الأولية المبتكرة إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

وتعكس استضافة هذه المشاريع خلال أسبوع دبي للمستقبل دور الإمارة في توفير منصات تجمع المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين، وتسهم في ربط الحلول المستقبلية بالفرص الاستثمارية، ودعم تطوير تقنيات ومشاريع ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.