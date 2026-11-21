أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي تستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الحالي في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي، من خلال استعراض زورق «هداد» الأمني ذاتي القيادة، ودورية أمنية بحرية، وسيارة إنقاذ متخصصة، وذلك للتعريف بقدراتها وتجهيزاتها الفنية المستخدمة في تنفيذ المهام الأمنية والإنقاذ البحري.

وتأتي المشاركة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الأمن والسلامة البحرية، واستعراض التقنيات والمعدات المستخدمة في تأمين الموانئ والسواحل والمسطحات المائية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب مع الجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض.

وأكد العميد أحمد العديدي، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، أن مشاركة شرطة دبي تهدف إلى التعريف بدورها في تأمين الموانئ والسواحل، وإبراز جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث البحرية، مشيراً إلى أهمية المعرض في تبادل التجارب والخبرات وتطوير القدرات الشرطية.

واستعرضت شرطة دبي دورية أمنية بحرية مجهزة بأجهزة متطورة وأنظمة رادار لرصد الأجسام في البحر، وتُستخدم في تنفيذ المهام الشرطية والأمنية، وتأمين الموانئ والسواحل والممرات المائية، إلى جانب دعم فرق الإنقاذ من خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة والتعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية.

كما عرضت زورق «هداد» الأمني ذاتي القيادة، الذي يتميز بقدرته على رصد الأجسام في البحر وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة الذاتية، والمساهمة في تأمين الموانئ والسواحل والممرات المائية ودعم عمليات الإنقاذ البحري.

ويتيح الزورق إمكانية توجيهه إلى وجهات بعيدة بضغطة زر، دون الحاجة إلى التحكم اليدوي المباشر، كما تسمح تقنياته بإدارة أعداد كبيرة من الزوارق ذاتية القيادة في الوقت نفسه، بما يعزز كفاءة تنفيذ المهام الأمنية والبحرية.

وشاركت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي بعرض سيارة إنقاذ متخصصة تتمتع بقدرات عالية على الحركة في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، ومجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب قدرات تشغيلية خاصة.

وتتميز السيارة بقدرتها على الوصول إلى المناطق التي يصعب على المركبات التقليدية بلوغها، واجتياز تجمعات المياه والعوائق، فضلاً عن إمكانية تجهيزها بمعدات متخصصة لرفع الحطام وإزالة العوائق وسحب المركبات العالقة، بما يسهم في فتح المسارات أمام فرق الطوارئ وتسريع عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين.