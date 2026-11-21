أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / سجل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 أعلى مستوى للمشاركة الخليجية في تاريخه، باستقطاب 355 عارضاً وعلامة تجارية من دول مجلس التعاون، بزيادة نسبتها 216% مقارنة بالدورة السابقة.

وتُقام الدورة الثامنة والأكبر في تاريخ المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وتختتم فعالياته غدا في قاعة "مارينا أدنيك".

وتشهد الدورة الحالية حضوراً خليجياً واسعاً، بمشاركة شركات وعلامات تجارية من دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت، تستعرض منتجاتها وقدراتها في تصنيع القوارب واليخوت والتجهيزات البحرية، وتبحث فرص التعاون التجاري مع المشترين والموزعين والمتخصصين من الأسواق الإقليمية والدولية.

وتبرز المشاركة القطرية بجناح خاص يستضيفه ميناء الدوحة القديم، ويجمع عدداً من الشركات المتخصصة في صناعة القوارب واليخوت، تشمل تورنادو بوت، التي تستعرض قارباً مزدوج الهيكل من فئة «كاتاماران» بطول 41 قدماً، مزوداً بمنصة قيادة وسطية، إلى جانب حالول للقوارب، وفلك لليخوت، ودوحة كرافت، ومصنع بلهمبار للقوارب، ويشارك عدد من هذه الشركات في المعرض للمرة الأولى.

ويوفر الجناح القطري للشركات المشاركة فرصة عرض قدراتها في الصناعات البحرية أمام المشترين والشركاء المحتملين، وبحث فرص البيع والتوزيع والتصدير، إلى جانب إقامة شراكات تجارية تتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضم المشاركة القطرية ستة قوارب، يُعرض بعضها على اليابسة وبعضها الآخر على الماء، ما يتيح للزوار الاطلاع عن قرب على تصاميمها ومواصفاتها ومشاهدتها في بيئة تشغيلها، وتتراوح منتجات الشركات المشاركة بين قوارب من الألياف الزجاجية مصممة للرحلات الترفيهية والصيد والاستخدامين التجاري والحكومي، ويخوت فاخرة تُصمم وتُصنع وفق متطلبات العملاء ومواصفاتهم.

كما تمتد المشاركة القطرية إلى قطاعات مرتبطة بأسلوب الحياة، عبر مشاركة مصنع المحترف للأخشاب، المتخصص في الصناعات الخشبية والأثاث في الدوحة، والذي يعرض مجموعة من منتجاته، من بينها «مبخرة التراث العربي» وقطع أثاث مصنوعة بعناية، بما يبرز تنوع المنتجات المعروضة خارج نطاق القوارب والتجهيزات البحرية.

وتشارك مملكة البحرين عبر شركة سفن كرافت، المتخصصة في تصميم وتصنيع القوارب الفاخرة حسب الطلب، وتستعرض الشركة اليخت الرياضي الفاخر «إس بي 500» بطول 50 قدماً، ضمن مشاركة تبرز قدرات الشركات الخليجية في تصميم القوارب وتصنيعها.

وتضم المشاركة الكويتية عدداً من الشركات، من بينها «ساكسدور» التي تعرض قاربين بطول 27 و32 قدماً، ويجمع الطرازان بين التصميم الرياضي والسرعة وميزات توفر الراحة للاستخدام اليومي والرحلات البحرية، وتشارك الشركة في المعرض للعام الثاني، وتعتزم مواصلة حضورها في الدورات المقبلة.

وتشارك من الكويت أيضاً شركة إيليت لليخوت، الوكيل الحصري الرسمي ومركز الخدمات ليخوت أزيموت في منطقة الخليج العربي، إلى جانب شركة الأعظمي لمعدات البحر والبر، بما يضيف إلى المعرض مجموعة من الشركات المتخصصة في اليخوت والمعدات المرتبطة بالأنشطة البحرية والبرية.

ويتيح اتساع المشاركة الخليجية في معرض أبوظبي الدولي للقوارب فرصاً للتواصل بين المصنعين والموردين والموزعين والمشترين، والتعريف بالمنتجات الجديدة، وبحث الشراكات التجارية والتوسع في الأسواق، بما يدعم التعاون بين الشركات العاملة في القطاع البحري على مستوى دول مجلس التعاون.

ويجمع معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، إلى جانب المشاركة الخليجية، مجموعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة في صناعة القوارب واليخوت والتقنيات البحرية، مع عروض للمنتجات والتجهيزات الحديثة، وبرنامج متنوع من التجارب المائية والأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار.