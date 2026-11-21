دبي في 21 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إطلاق برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات إنتاج الألمنيوم ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال ربط البيانات وتحليلها عبر مختلف مراحل التصنيع، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز الإنتاجية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو دمج التقنيات الذكية في عملياتها الصناعية.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «العصر الجديد للابتكار الصناعي»، ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، تحدث فيها مارك كاريت، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والابتكار في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي مع انتقال الذكاء الاصطناعي من التطبيقات الرقمية المحدودة إلى المصانع والمنشآت الإنتاجية والبنية التحتية الحيوية.

وكشف كاريت أن البرنامج الجديد يعتمد على تحليل البيانات التشغيلية ومتابعة تأثير المتغيرات المرتبطة بالمواد الخام ودرجات الحرارة والعوامل الإنتاجية المختلفة، لتقديم توصيات ذكية تسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة.

وأوضح أن صناعة الألمنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، مشيراً إلى أن تحقيق خفض محدود في استهلاك الطاقة يمكن أن يترجم إلى وفورات مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً على مستوى عمليات الإنتاج الكبرى.

وأكد أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للذكاء الاصطناعي ستتحقق عندما تنتقل تطبيقاته من الشاشات ومراكز البيانات إلى أرض الواقع، لتصبح جزءاً من العمليات التشغيلية الفعلية داخل المصانع والموانئ والمناجم والشبكات الكهربائية.

وقال: تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي عندما ينتقل من الشاشات إلى أرض الواقع، إلى المصانع والموانئ والمناجم والشبكات الكهربائية. هنا تحديداً ستتحقق معظم القيمة التي سيولدها الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

واستعرض كاريت استراتيجية «مصهر المستقبل» التي تنفذها الإمارات العالمية للألمنيوم، وتتضمن مراحل متتالية لدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات ذاتية التشغيل ضمن مختلف العمليات الصناعية.

وأوضح أن المرحلة الأولى تركز على ربط الأنظمة الصناعية وتعزيز الاستفادة من البيانات، تليها مراحل تشمل توظيف الروبوتات والمركبات ذاتية التشغيل للحد من الحاجة إلى وجود العاملين داخل بيئات المصاهر، وصولاً إلى نموذج تشغيلي متكامل يعتمد على عمليات مترابطة وقادرة على تحسين أدائها ذاتياً من خلال غرف تحكم مركزية متقدمة.

وأشار إلى أن هذه التحولات تمثل نقلة في مفهوم التصنيع المتقدم، حيث تصبح البيانات أداة لاتخاذ القرارات التشغيلية وتنفيذ الإجراءات بصورة أكثر كفاءة، بما يعزز الإنتاجية والتنافسية الصناعية.

وأكد كاريت أن دولة الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لتكون مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الصناعي واختبارها وتطبيقها، مستفيدة من قاعدتها الصناعية المتنوعة التي تشمل قطاعات النفط والغاز والألمنيوم والصلب، إلى جانب الدعم المؤسسي لتبني التقنيات المتقدمة.

وقال: نعتقد أن الإمارات يمكن أن تصبح مختبراً عالمياً لهذا المجال، ونحن في الإمارات العالمية للألمنيوم مستعدون للقيام بدور ريادي في تطوير هذه التقنيات واختبارها وتطبيقها وتوسيع نطاق استخدامها.

وأشار إلى حصول الإمارات العالمية للألمنيوم على تصنيف «منارة الثورة الصناعية الرابعة» من المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح أول شركة في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم عالمياً تنال هذا الاعتراف، وفق ما أورده خلال الجلسة.

وشدد على أن التحول الصناعي الناجح لا يتحقق من خلال مبادرات منفصلة للذكاء الاصطناعي، بل يتطلب رؤية طويلة المدى وبنية رقمية مترابطة ومشاركة فاعلة من الكفاءات التشغيلية، بما يضمن تحويل التقنيات الحديثة إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

واختتم كاريت حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصناعة سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها الفعلية، وتحويل البيانات إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويسهم في تطوير جيل جديد من الصناعات المتقدمة.