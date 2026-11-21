دبي في 21 نوفمبر/ وام / تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ملتقى الموارد البشرية الثاني 2026، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي: أدوار جديدة ومهارات متجددة"، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة نحو 200 إلى 250 من قيادات الموارد البشرية والخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة التحولات التي يشهدها مستقبل العمل في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف سبل توظيفها في تطوير بيئات العمل وتعزيز جاهزية الموظفين للمتطلبات المهنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الدائرة لتطوير سياسات وممارسات الموارد البشرية بما يواكب التغيرات في طبيعة الوظائف والمهارات، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين تجربة الموظف، مع ضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية وحماية حقوق العاملين.

ويتناول الملتقى أربعة محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي وجودة الحياة الوظيفية، والثقة والحوكمة، والنمو المهني في عصر الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التغيير المتسارع، من خلال جلسات حوارية تناقش انعكاسات التحول التقني على الموظفين والمؤسسات، والفرص والتحديات المرتبطة بإعادة تصميم الأدوار الوظيفية وأساليب العمل.

وتبحث الجلسات دور التشريعات والسياسات في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الموارد البشرية، وأهمية وضع ضوابط تضمن العدالة والشفافية وحماية بيانات الموظفين وحقوقهم، مع الحفاظ على الإشراف البشري على القرارات المؤثرة في مساراتهم المهنية.

ويناقش الملتقى سبل إعداد الكفاءات الإماراتية لمستقبل العمل، من خلال تطوير المسارات المهنية وإكسابها الخبرات والمهارات الجديدة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين المواهب الوطنية من مواكبة التحولات التقنية والاستفادة من الفرص التي توفرها.

ويستعرض برنامج تجربة القوى العاملة في حكومة دبي ومؤشر الرفاه الوظيفي، باعتبارهما من الأدوات التي تسهم في تحديد احتياجات الموظفين وتطلعاتهم، وتوفير بيانات تدعم تطوير السياسات والمبادرات المرتبطة بتحسين بيئة العمل.

وتتناول الجلسات سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تخفيف الأعباء التشغيلية وتعزيز مرونة العمل، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتطور المستمر للأدوات التقنية، وأهمية توفير الدعم والتعلم المستمر لفرق العمل لمساعدتها على التكيف مع المستجدات، مع المحافظة على جودة الحياة الوظيفية.

ويشهد الملتقى انعقاد طاولة مستديرة لكبار مسؤولي الموارد البشرية، بمشاركة نحو 40 من القيادات المختصة، لمناقشة الأولويات المشتركة والتحديات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون لتطوير ممارسات الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي.