دبي في 21 نوفمبر/ وام / واصل ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن "ستارز"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، جلساته ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، مستعرضاً آفاق التكامل بين الفنون والهندسة والعلوم في تطوير تقنيات روبوتية مبتكرة، وبناء مؤسسات علمية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، إلى جانب استكشاف حلول جديدة لاستكشاف القمر وتوظيف الخيال العلمي في تصور مستقبل البشرية.

وسلط الملتقى الضوء على أهمية تجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات العلمية والفنية، والاستفادة من الطبيعة مصدراً للإلهام في تصميم أنظمة روبوتية قادرة على العمل في بيئات معقدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الصناعي لتسريع الابتكار وتطوير حلول أكثر استدامة.

واستعرض البروفيسور باولو داريو، أحد أبرز العلماء في مجال الروبوتات، خلال كلمة رئيسية بعنوان "كيف نبني مؤسسات علمية يستمر أثرها لعقود؟"، تجربته الممتدة لأكثر من 35 عاماً في البحث العلمي وبناء المؤسسات البحثية، متتبعاً مسيرة تحول "معهد الروبوتات الحيوية" إلى مؤسسة بحثية متعددة التخصصات يعمل فيها أكثر من 370 شخصاً.

وأكد أهمية الاستثمار طويل الأمد في الكفاءات العلمية، ورعاية المواهب، وتهيئة بيئة بحثية تشجع الأفكار الجريئة والتعاون بين مختلف التخصصات، بما يضمن استمرارية المؤسسات العلمية وقدرتها على تحقيق إنجازات تتجاوز الأجيال.

وتناول داريو مفهوم "مهندس عصر النهضة"، داعياً إلى توسيع مفهوم التعليم من نهج STEM، الذي يجمع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى نهج STEAM الذي يضيف الفنون إلى هذه التخصصات، بما يعزز التفكير الإبداعي والقدرة على معالجة التحديات المعقدة.

وأشار إلى أهمية بناء منظومات ابتكار مستدامة من خلال التكامل بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي، وتطوير بيئات بحثية شاملة تستثمر في الإبداع والمعرفة والخبرات المتنوعة.

وناقشت جلسة بعنوان "آلة واحدة ورؤى مختلفة: بين الفن والهندسة في تصميم الروبوتات" إمكانات الاستفادة من النماذج الطبيعية في تطوير الأنظمة الروبوتية، بمشاركة فنانين ومهندسين وباحثين قدموا رؤى متعددة حول العلاقة بين التصميم الفني والوظائف الهندسية.

وأكد المشاركون أن الجمع بين الخيال الفني والفهم البيولوجي والخبرة الهندسية يفتح المجال أمام ابتكار روبوتات أكثر قدرة على التكيف مع البيئات المعقدة، والتغلب على القيود التي تواجه التقنيات التقليدية، إلى جانب توفير حلول عملية لمجموعة من التحديات الواقعية.

واستعرضت جلسة حوارية بعنوان "عندما يلتقي العقل بالآلة: مستقبل التقنيات العصبية" أحدث التطورات في واجهات الدماغ والحاسوب، وإمكاناتها في تطوير أنماط جديدة للتفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والاعتبارات الأخلاقية، لضمان تطوير هذه التقنيات واستخدامها بمسؤولية.

وفي محور استكشاف الفضاء، سلط الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في مركز محمد بن راشد للفضاء، الضوء على طموحات دولة الإمارات في مجال الاستكشاف العلمي للقمر، خلال جلسة بعنوان "ما بعد المستكشف راشد: العلوم والتقنيات التي ترسم مستقبل استكشاف القمر".

وأوضح أن المركبات الجوالة تمكنت، رغم عقود من المهمات الفضائية، من استكشاف جزء ضئيل من سطح القمر، إذ بلغت المسافات المجمعة التي قطعتها نحو 140 كيلومتراً، ما يعكس حجم الفرص العلمية المتاحة لتطوير وسائل استكشاف أكثر تقدماً.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المهمات الفضائية وتعقيد التحديات التقنية لا يزالان من أبرز العوامل التي تحد من التوسع في استكشاف القمر، مؤكداً أهمية تطوير تقنيات فضائية أقل تكلفة وأكثر كفاءة، بما يتيح تنفيذ مهمات أكثر تواتراً ويسهم في تمهيد الطريق نحو استكشاف بشري مستدام للقمر.

وفي الجلسة الختامية بعنوان "تصورات جديدة لمستقبل الأرض: كيف يساعدنا الخيال في اكتشاف المستقبل؟"، استعرض ليام يونغ، صانع العوالم والمخرج من معهد جنوب كاليفورنيا للهندسة المعمارية، دور السرد البصري والخيال العلمي في استكشاف السيناريوهات المستقبلية وإعادة تصور العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والبيئة.

وقدم يونغ مشروعه الاستشرافي "مدينة الكوكب - Planet City"، الذي يتخيل عيش سكان العالم، البالغ عددهم 10 مليارات نسمة وفق التصور المستقبلي للمشروع، في مدينة واحدة، مستعرضاً من خلال صور ومشاهد بصرية مستقبلية تصورات لمزارع طحالب واسعة ومحطات للطاقة الشمسية ومناجم ولقطات تحت الماء.

وتناول المشروع إمكانات توظيف الخيال في استكشاف نماذج بديلة للتنمية الحضرية، والتفكير في مستقبل الموارد والطاقة والبيئة، من خلال رؤية تجمع بين الفنون والتكنولوجيا والتحديات العالمية.

وأكدت مناقشات الملتقى أهمية الخيال العلمي والتفكير متعدد التخصصات في توسيع آفاق البحث والابتكار، ودعم تطوير حلول مستقبلية تستند إلى المعرفة العلمية والإبداع الإنساني، بما يسهم في بناء منظومات أكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية والبيئية خلال العقود المقبلة.