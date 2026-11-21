دبي في 21 نوفمبر/ وام / وقعت مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي اتفاقية تعاون مع جمعية دار البر لدعم علاج المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية من خلال تغطية نفقاتهم العلاجية في مستشفى تداوي بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة تداوي لتعزيز العمل الخيري والإنساني من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية تسهم في تسهيل وصول المرضى من الفئات الأكثر احتياجاً إلى الخدمات العلاجية وتوفير الرعاية الصحية لهم بما يعكس التزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى وأسرهم.

وقع الاتفاقية كلا من سعادة عبدالله على بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر وسعادة مروان إبراهيم آل ناصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي.

وأكد سعادة عبدالله الفلاسي أن جمعية دار البر تولي اهتماما كبيرا بدعم الحالات المرضية التي تواجه صعوبات مالية تحول دون حصولها على العلاج انطلاقاً من رسالتها الإنسانية في مد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية والقطاع الصحي وتوحيد الجهود لتخفيف معاناة المرضى وأسرهم ومنحهم فرصة الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.

وقال سعادة مروان إبراهيم آل ناصر إن شراكتنا مع جمعية دار البر تجسد التزامنا بمواصلة المبادرات التي تضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياتنا انطلاقاً من إيماننا بأهمية تكامل الجهود بين القطاع الصحي والمؤسسات الخيرية في ترسيخ قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.