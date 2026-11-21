دبي في 21 نوفمبر/ وام / انطلقت في دبي اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض المفاصل والروماتيزم ، الذي تنظمه شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم، في جمعية الإمارات الطبية، بمشاركة أكثر من 200 طبيب وباحث ومتخصص في الرعاية الصحية من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقالت الدكتورة شما النوخذا، رئيسة شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم، ورئيسة المؤتمر في كلمتها خلال الافتتاح: نجتمع هذا العام بالتزامن مع أسبوع دبي للمستقبل ،الذي يأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزرء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مدينة جعلت من الابتكار وصناعة المستقبل نهجا لها، ونحن اليوم في تخصص أمراض المفاصل والروماتيزم نشهد تطوراً متسارعاً في مجال التشخيص المبكر، والطب الدقيق، والعلاجات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وطموحنا أن لا نكتفي بها التطور، بل أن نكون شركاء فاعلين في رسم مستقبل هذا التخصص والارتقاء برعاية المرضى تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأوضحت أن المؤتمر، بات منصة علمية لتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض أحدث التطورات في مجال أمراض المفاصل والروماتيزم، وتعزيز التعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 50 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث يتناول برنامجه العلمي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بأمراض الروماتيزم لدى البالغين والأطفال، بما في ذلك أحدث التطورات في علاج التهاب المفاصل ،والذئبة الحمراء وغيرها من أمراض المناعة الذاتية ، فيما تسلط جلسات المؤتمر الضوء على العلاجات المناعية المتقدمة والنهج المبتكرة لتحسين رعاية المرضى.

وأكدت الدكتورة شما النوخذا، التزام الشعبة المستمر بتطوير تخصص أمراض الروماتيزم والنهوض به في المنطقة ، مشيرة إلى أن تاريخ الشعبة حافلاً بالإنجازات، وتعزيز التعليم الطبي ، والتطوير المهني والتعاون العلمي الدولي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الروماتيزم في دولة الإمارات والمنطقة

وأعربت عن تقديرها لأعضاء مجلس إدارة الشعبة واللجنة العلمية، لما يقدمونه من دعم وجهود متواصلة أسهمت في تطور الشعبة وأنشطتها، مثمنةً في الوقت ذاته الدعم المستمر الذي تقدمه الشركات الدوائية الراعية للمؤتمر، ومساهمتها في دعم الأنشطة العلمية والتعليمية للشعبة.

وقامت الدكتورة شما النوخذا ،برفقة مروان ابراهيم صالح رئيس مجلس "الدارة تداوي" للرعاية الصحية، بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ، حيث استمعا مع الحضور إلى ىشرح مفصل عن الأجهزة التشخيصية والأدوية العلاجية التي حرصت الشركات العارضة على طرحها في المعرض.

من جانبها ، قالت الدكتورة دينا أحمد أمين عام شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم ، إن الذكاء الاصطناعي دخل أمراض المفاصل والروماتيزم بشكل واسع في التشخيص ،وتحليل البيانات ،وأحياناً في وصف الأدوية المناسبة لكل مريض.

وأضافت أن الشعبة تتعاون في مجال الأبحاث مع عدة جهات مرموقاً في دول الخليج مثل السعودية وقطر وعمان إضافة إلى جهات دولية أخرى مثل بريطانيا وغيرها، لافتة إلى أن المؤتمر سيستعرض أحدث التطورات في العلاجات والتقنيات الطبية والحلول الصحية ذات الصلة بأمراض الروماتيزم.

وأشارت إلى أن ورش العمل التدريبية المتخصصة التي سبقت انطلاق المؤتمر أمس الجمعة ،ركزت على صقل المهارات السريرية والعملية للمشاركين في المؤتمر، في مجال أمراض المفاصل والروماتيزم، وتعزيز التعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.