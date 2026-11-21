العين في 21 نوفمبر/ وام / يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية غداً السباق الثاني ضمن الموسم الجديد، والذي يتضمن 8 أشواط بمشاركة 112 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، فيما تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 515 ألف درهم.

وينطلق السباق بالشوط الأول المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، بجوائز تبلغ 70 ألف درهم، يليه الشوط الثاني للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر على لقب كأس “الوثبة ستاليونز” لملاك الإسطبلات الخاصة (القسم الأول)، بجوائز قدرها 40 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر على لقب كأس “الوثبة ستاليونز” لملاك الإسطبلات الخاصة (القسم الثاني)، بجوائز تبلغ 40 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع منافسات الخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، بجوائز قدرها 85 ألف درهم.

ويخصص الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (إنتاج الإمارات) عمر 4 سنوات لمسافة 1600 متر، بجوائز تبلغ 70 ألف درهم، فيما يقام الشوط السادس للمهرات المبتدئات عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، بجوائز 70 ألف درهم.

ويشهد الشوط السابع منافسات الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، بجوائز قدرها 70 ألف درهم، على أن يختتم السباق بالشوط الثامن المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، بجوائز تبلغ 70 ألف درهم.