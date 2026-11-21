العين في 21 نوفمبر/ وام / تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق فعاليات الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الحالي، في مركز "أدنيك" العين.

ويعود المعرض إلى منطقة العين بعد النجاح الذي حققته نسخته الأولى العام الماضي، والتي استقطبت 116,617 زائراً، و873 عارضاً وعلامة تجارية من 12 دولة، على مساحة عرض بلغت 24 ألف متر مربع.

وتُنظِّم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، المعرض بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث تغطي نسخته الثانية 14 قطاعاً متخصصاً، من بينها معدات الصيد والتخييم، ومركبات الترفيه الخارجي، والصقارة، والفروسية، وسياحة الصيد والسفاري، والحفاظ على البيئة، والفنون والحرف اليدوية، والإبل، والسلوقي العربي، والمنتجات والخدمات البيطرية، ومعدات الصيد والرماية.

وبهذه المناسبة، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك": تواصل النسخة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية تحقيق نمو في مختلف مؤشرات الأداء، بما يعكس الإقبال المتزايد على الفعاليات المتخصصة التي تحتفي بالموروث الثقافي الإماراتي ويأتي تنظيم المعرض في إطار التزامنا بصون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة، وتعزيز مكانة العين وجهةً رائدةً للثقافة والسياحة التراثية، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتنويع الخيارات السياحية والتجارب الترفيهية التي تزخر بها المنطقة، وترسيخ حضورها على خارطة المعارض والفعاليات المتخصصة.

واستكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة الأولى، تقدم نسخة 2026 من المعرض برنامجاً متنوعاً يجمع بين الموروث الثقافي والتجارب التفاعلية، بمشاركة نخبة من العارضين المتخصصين.

ويتيح المعرض للزوار استكشاف تقاليد الصيد والفروسية والصقارة، والتعرف على أحدث المنتجات والابتكارات المرتبطة بهذه القطاعات، في تجربة تجمع بين أصالة التراث وتطور الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الصيد والفروسية.

ويسهم المعرض في تعزيز مكانة العين وجهةً بارزةً للسياحة التراثية، من خلال تسليط الضوء على مقوماتها الثقافية وتقاليدها الأصيلة، واستقطاب المهتمين برياضات الصيد والفروسية والصقارة من داخل الدولة وخارجها، بما يعزز التبادل الثقافي ويبرز عمق ارتباط هذه الرياضات بالهوية الإماراتية.

ويتضمّن برنامج المعرض مجموعة من الفعاليات والتجارب التراثية والعائلية اليومية، تشمل عروض العيالة المتجولة، وحديقة للحيوانات الأليفة تُقدّمها حديقة الحيوانات بالعين، وعروضاً تفاعلية للطيور والزواحف تتيح فرصاً لالتقاط الصور، وورش عمل حول السلوقي العربي، إلى جانب الحضيرة التقليدية ومنطقة الضيافة، ومسابقة آداب القهوة العربية التي تُنظَّم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث.

وتوفّر هذه الفعاليات للزوار من مختلف الفئات العمرية فرصة التعرف عن قرب على الموروث الإماراتي ونمط الحياة التقليدية والاستمتاع بتجارب ثقافية وتراثية متنوّعة.