طشقند في 21 نوفمبر /وام/ أحرز منتخب الإمارات للجودو الميدالية الفضية في بطولة العالم للشباب (طشقند 2026)، التي استضافها اتحاد أوزبكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 574 لاعباً ولاعبة يمثلون 78 دولة.

وجاء الإنجاز عبر اللاعبة ماشبات بازار، التي أحرزت فضية وزن تحت 63 كجم، بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام الفرنسية مانون آغاثي، المصنفة الثانية عالمياً، عقب مشوار مميز تفوقت خلاله على عدد من اللاعبات المصنفات حتى بلوغها النهائي.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن ما تحقق في ختام مشاركة المنتخب الوطني يمثل إنجازاً يستحق الإشادة، ويعكس نجاح خطط مجلس إدارة الاتحاد ولجانه المختلفة، التي بدأت تؤتي ثمارها بفضل جهود الأندية ومراكز التدريب.

وأشار إلى حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسين من المواطنين والمقيمين، بعد افتتاح الصالة الجديدة في بني ياس، بما يسهم في تغطية مختلف مناطق الدولة، وتعزيز انتشار اللعبة في المدارس والأندية الحكومية والخاصة، ودعم المنتخبات الوطنية.

وأوضح أن اللاعبة ماشبات بازار انضمت إلى قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة طوكيو “جراند سلام” 2026، المقررة يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.