أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وغائما أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً.

الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني 23:46 والجزرالأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:55.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:41 والمد الثاني 07:14 والجزر الأول عند الساعة 13:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:02.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 23 90 30

دبي 31 23 85 35

الشارقة 31 21 80 30

عجمان 31 22 80 30

أم القيوين 31 21 80 35

رأس الخيمة 32 19 80 30

الفجيرة 31 25 85 35

العين 30 19 90 25

ليوا 31 18 90 25

الرويس 30 18 90 35

السلع 31 19 90 30

دلما 29 24 85 45

طنب الكبرى/ الصغرى 30 25 80 50

أبو موسى 30 26 85 50.