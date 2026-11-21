دبي في 21 نوفمبر /وام/ استعرضت غرف دبي خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، إمكانات منصة «تشامبر إيه آي هب» (Chamber AI Hub)، التي تضم حالياً 22 مساعداً ذكياً متخصصاً في سبعة مجالات وظيفية، مع خطة للتوسع إلى 100 مساعد ذكي، بهدف تمكين الشركات من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير عملياتها التشغيلية وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها.

وتعد المنصة، التي أطلقتها غرف دبي مؤخراً، أول منصة رقمية لمساعدي الذكاء الاصطناعي للشركات والأعمال على مستوى غرف التجارة عالمياً، وفقاً للمعلومات التي استعرضتها الغرف، وتتيح للشركات العاملة في دبي الوصول إلى حلول ذكية جاهزة ومتخصصة لتنفيذ مهام إدارية وتشغيلية متنوعة، بما يسهم في تطوير نماذج العمل المؤسسي وتسريع التحول الرقمي للقطاع الخاص.

وتغطي المساعدات الذكية المتاحة عبر المنصة مجالات الامتثال والمشتريات والعمليات والخدمات المالية والمبيعات والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، مع إمكانية اختيار المساعد المناسب وفقاً لاحتياجات كل شركة وطبيعة أعمالها.

وصُممت المساعدات لتنفيذ مهام محددة تشمل البحث عن الموردين وتقييم عروضهم، ومتابعة مخاطر سلاسل التوريد، ومراجعة العقود، ومطابقة الفواتير بأوامر الشراء، وإعداد المقترحات التجارية، وفرز السير الذاتية، وتصنيف العملاء المحتملين، والتعامل مع طلبات الدعم التقني.

وتتيح المنصة للشركات تجربة المساعد الذكي في بيئة اختبار قبل تفعيله، مع توفير رصيد مجاني للاستخدام عند البدء، وإمكانية الاشتراك لاحقاً في باقات تتناسب مع حجم الاستخدام، بما يوفر خيارات مرنة لتبني الحلول الرقمية وفقاً للاحتياجات التشغيلية.

كما توفر المنصة لوحات لمتابعة مستويات الاستخدام والتكاليف، وأداة لتقييم جاهزية الشركات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤشرات لقياس معدلات النجاح في تلبية الطلبات المقدمة لكل مساعد ذكي، وبوابة إدارية تمكن مسؤولي الشركات من متابعة استخدام فرق العمل لهذه الأدوات.

وفي إطار مشاركتها في أسبوع دبي للمستقبل، نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل خلال الحدث للتعريف بخدمات «كانفا» (Canva) للتصميم والاتصال المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفرها منصة «تمكين الشركات» التابعة للغرفة.

وتتيح المبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي الحصول مجاناً على اشتراك لمدة عام في باقة «Canva Business»، بما يمكنها من الاستفادة من أدوات تصميم متقدمة وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى المرئي وتطوير حضورها الرقمي.

وتشمل الخدمات المتاحة إنشاء تصاميم لوسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو، إلى جانب أدوات «العلامة التجارية» (Brand Kits) التي تساعد فرق العمل على توحيد الهوية البصرية وتعزيز التعاون في إعداد المحتوى.

وتوفر المبادرة كذلك أدوات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات التصميم وإنشاء المحتوى دون الحاجة إلى خبرات متخصصة، مع إمكانية إضافة حسابات لما يصل إلى 50 موظفاً في كل شركة، بما يدعم تطوير قدرات فرق العمل ورفع كفاءتها.

وتعكس مشاركة غرف دبي في أسبوع دبي للمستقبل توجهها نحو توسيع استفادة مجتمع الأعمال من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير أدوات رقمية عملية تسهم في خفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والابتكار، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد الرقمي.