أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / فاز الجواد "إي إي لهب"، العائد للمالك الإماراتي نايل راشد سيف الشامسي، بلقب المحطة الثامنة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أمس على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من الكأس، وسط مشاركة قوية وحضور جماهيري.

وتقام سلسلة السباقات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، بهدف تطوير صناعة سباقات الخيل العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين، وتشجيع اقتناء الخيل العربي والمحافظة على مكانته وتعزيز حضوره في مختلف دول العالم.

وقدم "إي إي لهب" أداءً مميزاً على مدار السباق، محافظاً على موقعه في المقدمة، قبل أن يعزز تقدمه في الأمتار الأخيرة، متفوقاً على المهرة "بشرى" التي حلت ثانية، ليحسم لقب المحطة السعودية.

وأقيم السباق ضمن الشوط العاشر من برنامج أمسية ميدان الملك عبدالعزيز، لمسافة 1800 متر على الأرضية الرملية، للفئة الثالثة، بمشاركة 22 خيلاً عربياً أصيلاً من عمر أربع سنوات فما فوق، مثلت نخبة المرابط والإسطبلات.

وقطع "إي إي لهب"، المنحدر من نسل "بيرننج ساند × الملاك الوحيد"، والمسجل باسم المالك نايل راشد سيف الشامسي، وتحت إشراف المدرب برجس الناصر، وبقيادة الفارس محمد الدهام، مسافة السباق بزمن بلغ 2:05.70 دقيقة.

وجاءت المهرة "بشرى"، المملوكة لخالد سالم محمد اللهيبي، بإشراف المدرب أحمد الشايع وقيادة الفارس عبدالله الحصين، في المركز الثاني، فيما حل "سلوم الخالدية"، المملوك لأبناء صقر عبدالله سعد العريفي، بإشراف المدرب محمد الخراز وقيادة الفارس عبدالله الرشيدي، ثالثاً، تلاه "متوكل الخالدية" رابعاً، و"نيريهاز" خامساً.

وبهذا الإنجاز، انضم "إي إي لهب" إلى سجل أبطال المحطة السعودية للكأس، الذي يضم "طلاب الخالدية" (2018)، و"صخر الخالدية" (2019)، و"بدور عذبه" (2020)، و"حمداني خالد الخالدية" (2021)، و"تقدير" (2023)، و"قسورة الخالدية" (2024)، و"نجيب الزمان" بطل النسخة الماضية.

وشهد السباق وتتويج الفائزين الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، وسعادة مطر سالم علي مران الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، إلى جانب سعيد المهيري ممثل اللجنة العليا المنظمة.