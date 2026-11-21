أبوظبي في 21 نوفمبر / وام / شهدت أشواط سن الإيذاع في مزاينة رزين ثاني محطات مهرجان الظفرة بدورته العشرين، مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن 12 شوطاً خصص لها 115 جائزة قيمة للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل.

وتوج سعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، على منصة مزاينة الإبل في رزين بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وسط حضور جمهور المزينات التراثية ومُلاك الإبل والزوار.

وعلى صعيد آخر، زار مُلّاك إبل من الولايات المتحدة مزاينة رزين، وأعربوا عن إعجابهم بجمال الإبل، ومشاهدتهم سلالات الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والوضح عن قرب، مؤكدين تعلقهم الكبير بالظفرة، حتى أن إحدى المشاركات أطلقت اسم «الظفرة» على إحدى نوقها تقديراً لخصوصية مهرجان الظفرة.

كما شهدت المزاينة زيارة لعدد من طلبة المدارس والسياح للتعرف عن قرب على مزاينة الإبل والتراث المرتبط بها، والأدوار التي تقوم بها اللجان المختصة وصولاً إلى آلية التحكيم ومن ثم إعلان النتائج.