دبي في 21 نوفمبر /وام/ جمعت «منصة مستقبل دبي» 500 من الكفاءات والقيادات والخبراء العاملين في خمسة قطاعات حيوية، ضمن ورشة عمل تفاعلية كبرى أقيمت في اليوم الختامي لفعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، بهدف توحيد الخبرات واستشراف التحولات المستقبلية، وصياغة أفكار ومبادرات عملية تسهم في تطوير القطاعات الرئيسية وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل.

وشارك في الورشة 100 معلم من بناة أجيال المستقبل، و100 متخصص من فرق الاستجابة الميدانية، و100 رائد أعمال أسسوا مشاريعهم في دولة الإمارات، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مهندس ومخطط عمراني، في تجربة جمعت الخبرات المهنية المتنوعة ضمن حوار مشترك حول مستقبل الإمارة.

واعتمدت الورشة برنامجاً تفاعلياً صُمم لتحويل التصورات المستقبلية إلى أفكار قابلة للتطبيق، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تكون دبي مدينة المستقبل التي يشارك الجميع في صناعة مستقبلها، والنموذج الملهم لمدن العالم.

وتركزت المناقشات على ثلاثة أسئلة رئيسية، تناول أولها تصور المشاركين لمستقبل قطاعاتهم في ضوء التوجهات المستقبلية لدبي، واستشراف التحولات التي يمكن أن تنعكس على حياة السكان وخدماتهم اليومية، ودور القطاعات المختلفة في تحقيق الطموحات التنموية للإمارة.

وتناول السؤال الثاني أبرز التحديات والعوائق التي قد تحول دون تحقيق المستقبل المنشود، حيث استعرض المشاركون تجاربهم المهنية وخبراتهم العملية لتحديد المتغيرات التي تتطلب استجابات استباقية، بما يضمن استمرارية ريادة دبي وجاهزيتها للتحولات المستقبلية.

أما السؤال الثالث، فركز على المتطلبات العملية لتحويل الرؤى المستقبلية إلى واقع ملموس، بما يشمل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات، وتطوير شراكات تكاملية تسهم في تسريع تنفيذ الأفكار والمبادرات الواعدة.

وشهدت الورشة مناقشات معمقة حول مستقبل التعليم وتنمية المهارات، وتطوير منظومات الاستجابة الميدانية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، واستشراف التحولات الاقتصادية والمالية، إلى جانب مستقبل التخطيط العمراني والهندسة المعمارية، بما يعكس تنوع القطاعات التي تسهم بصورة مباشرة في تشكيل ملامح الحياة المستقبلية في دبي.

وأتاحت مراحل العمل التفاعلي للمشاركين تبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة الحلول المقترحة، واستعراض أبرز الأفكار والنتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل، بما يعزز الحوار بين القطاعات المختلفة ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات مشتركة تستجيب للاحتياجات المستقبلية.

واختتمت الورشة بجلسة مخصصة لاستعراض الالتزامات العملية التي تعهد المشاركون بتنفيذها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، للمساهمة في تحقيق مستقبل دبي، قبل منحهم لقب «Dubai Shapers»، تقديراً لدورهم في صياغة رؤى وأفكار تدعم استعداد الإمارة للمراحل المقبلة.

وعكست مشاركة 500 من الكفاءات والخبرات في هذه الورشة نهج دبي القائم على إشراك مختلف فئات المجتمع والقطاعات الحيوية في استشراف التحولات المستقبلية، والاستفادة من المعرفة الميدانية والتجارب العملية في صياغة حلول تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة.

كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتوسيع نطاق التعاون بين الجهات والتخصصات، لتحويل الأفكار المستقبلية إلى سياسات ومبادرات وتطبيقات عملية تدعم تنافسية القطاعات الحيوية.

وأكدت الورشة أهمية التكامل بين الخبرات والطاقات التي تحتضنها دبي، وترجمة الرؤى الطموحة إلى مشاريع ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مدينة عالمية رائدة في استشراف المستقبل وصناعته.