دبي في 21 نوفمبر /وام/ استعرض رائدا الأعمال رامي طبارة وراجنيل كومار، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، تجاربهما في تأسيس شركات تقنية في دبي، وخططهما لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الاستثمارية والعقارية، مؤكدين أن البيئة التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات توفران فرصاً واعدة للشركات الناشئة للانطلاق نحو الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «اعترافات رواد الأعمال: ما لا يقال عن رحلة النجاح»، أدارها جون كاتسوس، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي واجهوها خلال تأسيس شركاتهم، والدروس المستفادة من الانتقال بالمشاريع من مراحلها الأولى إلى النمو والتوسع، إلى جانب التحولات المرتقبة في قطاعي التكنولوجيا والاستثمار.

وكشف راجنيل كومار، الشريك المؤسس لشركة «رنتقاي»، عن توجه الشركة لتطوير جوازات سفر رقمية للعقارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتيح للمشترين والمستأجرين الاطلاع على سجل متكامل لكل عقار على حدة، بما يشمل أعمال الصيانة والإصلاحات والمشكلات السابقة.

وأوضح أن هذه التقنية ستتيح للمستخدمين مقارنة المعلومات العقارية واتخاذ قرارات أكثر استنارة، على غرار الاستفادة من سجلات صيانة المركبات عند تقييم حالتها قبل الشراء.

وأشار إلى أن خطط الشركة المستقبلية تشمل توسيع استخدام التقنيات القائمة على البيانات لتشمل أصولاً أخرى ضمن قطاع البنية التحتية، مثل مرافق التخزين ومواقف السيارات، خلال العقد المقبل.

من جانبه، كشف رامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمنصة «ستيك»، عن بدء الشركة طرح إمكانات استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إطلاق أولى هذه الخدمات في يوم انعقاد الجلسة.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل لاختيار فرص استثمارية عقارية في أسواق مختلفة حول العالم، بما يتوافق مع أهدافهم المالية واحتياجاتهم الشخصية.

وأشار إلى أن هذه التطبيقات يمكن أن تساعد المستثمرين على تحديد الخيارات المناسبة لتمويل تعليم أبنائهم أو تغطية نفقات مستقبلية، من خلال حلول استثمارية تراعي الأولويات المالية لكل مستخدم.

وأكد طبارة أن دبي توفر بيئة مثالية لتأسيس الشركات التقنية ذات الطموحات العالمية، مستشهداً بتجربته الشخصية في تأسيس أعماله في الإمارة، وما تتمتع به من منظومة تنظيمية متقدمة وانتشار واسع للتقنيات الرقمية.

وقال إن تأسيس منصة تكنولوجية قوية في دبي يمنح الشركات فرصة الانطلاق منها إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الإمارة تتميز بقدرتها على استقطاب الابتكارات وتوفير المقومات اللازمة لنمو المشاريع وتوسعها.

وتطرقت الجلسة إلى الجوانب غير المعلنة من تجارب ريادة الأعمال، بما في ذلك المخاطر والإخفاقات والفرص والدروس التي يتمنى المؤسسون لو أدركوها في مراحل مبكرة من رحلتهم.

وأكد المشاركون أن تأسيس الشركات الناجحة يتطلب المرونة وحسن تقدير الفرص، والاستفادة من التجارب الإيجابية والسلبية، إلى جانب تطوير نماذج أعمال تستجيب للتحولات التكنولوجية واحتياجات الأسواق.

وسلطت المناقشات الضوء على دور دبي منصةً لانطلاق الشركات الناشئة نحو الأسواق الدولية، في ظل ما توفره من بيئة داعمة للابتكار والاستثمار، وفرص لتطوير حلول رقمية تعزز كفاءة القطاعات الاقتصادية وتنافسيتها.