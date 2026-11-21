دبي في 21 نوفمبر /وام/ استعرضت جلسة حوارية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026» آفاق توظيف البيانات الصحية والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات رعاية طبية أكثر تخصيصاً وقدرة على التنبؤ بالاحتياجات الصحية للأفراد، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الأمراض ودقة القرارات العلاجية وتحسين جودة الحياة.

وناقشت الجلسة، التي حملت عنوان "ما الذي لا نعرفه بعد عن أجسامنا؟"، أهمية الاستفادة من المؤشرات الحيوية والبيانات الطبية المستمرة لبناء فهم أكثر شمولاً لجسم الإنسان، والانتقال من نماذج الرعاية التقليدية إلى حلول صحية تستجيب للاختلافات البيولوجية بين الأفراد.

وشاركت في الجلسة كيارا ساوير، الرئيسة التنفيذية لشركة «إنكورا هيلث»، ومنى تهلك، الرئيسة التنفيذية للشؤون الطبية ونائبة وكيل الجامعة في دبي الصحية، فيما أدارت الحوار زهرة صادق، من مؤسسة «إمباكت غيت غلوبال».

وأكدت منى تهلك أهمية معالجة الفجوات التاريخية في البيانات الطبية المتعلقة بصحة المرأة، مشيرة إلى أن كثيراً من الممارسات الطبية، بما فيها تحديد الجرعات الدوائية، اعتمدت لسنوات طويلة على بيانات مستمدة من الرجال، قبل أن تحظى مشاركة النساء في التجارب السريرية بالاهتمام اللازم.

وأوضحت أن تطوير رعاية صحية أكثر دقة وإنصافاً يتطلب توسيع نطاق البيانات الطبية الموثوقة، ومراعاة الفروق البيولوجية بين الأفراد، إلى جانب تعزيز استخدام المؤشرات الحيوية في التشخيص والمتابعة الطبية.

وشددت على أن الاستفادة الفعلية من هذه البيانات تستلزم قياسات دقيقة وموثوقة وخاضعة للتحقق العلمي، مع ضمان دمجها بصورة فعالة في السجلات الصحية الإلكترونية، بما يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية تستند إلى معلومات موثوقة.

من جانبها، أكدت كيارا ساوير أن التحدي الرئيسي في مستقبل الرعاية الصحية لا يكمن في جمع المزيد من البيانات فحسب، بل في فهم الغاية منها وتحليلها وتوظيفها لتحسين القرارات الصحية.

وأوضحت أن توافر كميات كبيرة من البيانات لا يعني بالضرورة تحقيق نتائج صحية أفضل، ما لم ترتبط هذه المعلومات بأهداف واضحة وتُستخدم بصورة فعالة في تطوير الحلول الطبية.

وأشارت إلى أن بعض التقنيات الصحية القابلة للارتداء لا تزال تعتمد على مؤشرات عامة مستمدة من مجموعات سكانية واسعة، بدلاً من مراعاة الأنماط البيولوجية الخاصة بكل فرد، وهو ما يحد من قدرتها على تقديم توصيات صحية شخصية دقيقة.

ولفتت إلى أهمية تطوير تقنيات المراقبة المستمرة للمؤشرات الحيوية، بما يتيح تكوين صورة أكثر تفصيلاً عن الحالة الصحية للأفراد، ويساعد على رصد التغيرات وتحديد الاحتياجات الصحية بصورة مبكرة.

كما حذرت من الاعتماد على التفسيرات الصحية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي دون فهم الأسس البحثية والبيانات السريرية التي تستند إليها، مؤكدة ضرورة إخضاع هذه التقنيات للتحقق العلمي قبل توظيفها في القرارات الطبية.

وأكدت مناقشات الجلسة أن الدمج بين البيانات الصحية الدقيقة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في إحداث تحول في مستقبل الرعاية الطبية، من خلال تطوير نماذج علاجية ووقائية تتمحور حول الاحتياجات والخصائص الفردية لكل شخص.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الانتقال من الاعتماد على المؤشرات الصحية العامة إلى بناء فهم أعمق للتغيرات البيولوجية لكل فرد، بما يدعم تطوير خدمات صحية أكثر تخصيصاً، ويعزز قدرة المنظومات الطبية على اتخاذ قرارات استباقية قائمة على الأدلة العلمية.