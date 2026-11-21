العين في 21 نوفمبر/ وام / استضافت مكتبة زايد المركزية جلسة حوارية بعنوان "من المنصة إلى المجتمع: أثر أندية الخطابة في صناعة قادة المستقبل"، ضمن فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حتى 23 نوفمبر، تحت شعار "واحة الحكايات".

وتناولت الجلسة دور الخطابة في بناء الشخصية وتنمية مهارات التواصل والقيادة، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التأثير في المجتمع.

شارك في الجلسة، التي نظّمتها "أبوظبي للثقافة"، كلٌّ من نادر محمد لرضي، نائب الرئيس للشؤون العضوية في نادي "أبجد" للخطابة، وحنان حامد الحامد، أمين السر في النادي، وخليفة ماجد الكعبي، أصغر أعضائه، والذين استعرضوا تجاربهم في تطوير مهارات التحدث أمام الجمهور، وانعكاسها على حياتهم المهنية والشخصية.

أدار الجلسة عبدالرحمن اليعربي، رئيس نادي "أبجد" للخطابة.

وأكد نادر محمد لرضي أهمية أندية الخطابة في إعداد أفراد قادرين على التعبير عن أفكارهم بثقة ووضوح، وتعزيز حضور اللغة العربية في مجالات التواصل والقيادة.

وأشار إلى ارتفاع عدد أندية الخطابة العربية التابعة لمنظمة "توستماسترز" في دولة الإمارات من ثلاثة إلى تسعة أندية، كاشفاً عن مساعٍ لافتتاح نادٍ جديد في مدينة العين، في إطار التوسّع في نشر ثقافة الخطابة، على الرغم من التحديات المرتبطة بضعف التعريف بأنشطة هذه الأندية.

وأوضحت حنان حامد الحامد أن مهارات الخطابة تتجاوز إتقان الإلقاء أمام الجمهور، لتشمل تنظيم الأفكار وإيصال المعلومات والتفاعل مع الآخرين.

واستعرضت تجربتها بوصفها معلمة، مشيرة إلى أن التدريب ساعدها على تطوير أساليب التواصل مع الطلاب، وتقديم المعلومات بصورة أكثر وضوحاً وثقة، إلى جانب تعزيز قدرتها على التعامل مع المواقف المختلفة داخل البيئة التعليمية.

وأضافت أن انضمامها إلى النادي شجعها على المبادرة بتقديم الفعاليات في مقر عملها، بعدما كانت تتردد في التحدث أمام الجمهور، كما حصلت على المركز الثاني في إحدى مسابقات الخطابة بمشاركة متنافسين من عدة دول.

وأكدت أن القيادة لا ترتبط بالمناصب، وإنما بالقدرة على التأثير الإيجابي في الآخرين، مشددة على أهمية تنمية مهارات التواصل لدى الأجيال الجديدة، باعتبارها من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الفرد في مختلف مجالات الحياة.

وروى خليفة ماجد الكعبي، البالغ من العمر 14 عاماً، تجربته مع نادي "أبجد"، الذي انضم إليه قبل عامين بتشجيع من والده، موضحاً أنه كان يخشى التحدث أمام زملائه والمشاركة في الأنشطة المدرسية، قبل أن تساعده التدريبات، ولا سيما الخطب الارتجالية، على تجاوز رهبة الجمهور واكتساب الثقة بالنفس، ليصبح أكثر قدرة على التعبير عن أفكاره والتواصل مع الآخرين.

وتطرقت الجلسة إلى البرامج التدريبية التي تقدمها أندية الخطابة، وتشمل العروض التقديمية والخطب الإقناعية والارتجالية، إلى جانب مهارات النقد البنّاء والتواصل الفعّال، بما يتيح للمشاركين تطوير قدراتهم وفق مستوياتهم واهتماماتهم، والاستفادة منها في مجالات العمل والتعليم والحياة اليومية.