دبي في 21 نوفمبر/ وام / أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن التسامح قيمة أخلاقية وشرط أساسي لتحقيق الازدهار فهو يبني الثقة وبفضلها يستطيع الناس، على اختلاف خلفياتهم، أن يمارسوا أعمالهم معاً باطمئنان.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لندوة فرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات "YPO Emirates"، التي عقدها اليوم بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه وجمعت 170 من قادة الأعمال في "دار الاتحاد" بمتحف الاتحاد، الموقع التاريخي العريق الذي شهد مراسم توقيع وثيقة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة إن التسامح يساعد دولة الإمارات على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، ويحدّ من المخاطر التي يتحمّلها المستثمرون حين يوظّفون أموالهم هنا.

حضر الندوة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة؛ وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال وأعضاء مجتمع منظمة الرؤساء الشباب.

وأضاف معاليه أن تجربة فرع المنظمة في الإمارات تجسّد هذه المعاني، مشيراً إلى أن الاستعداد للإصغاء إلى أشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة والتعلّم منهم من مواطن القوة في دولة الإمارات، وهو نهج دأب الفرع على ممارسته طوال خمسين عاماً.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: نعتزّ هذا الصباح بحضور أخي العزيز، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أحد أبرز رجال الإنجاز في عصرنا ونحن في دولة الإمارات نفخر بسجلّ سموه الحافل بالإنجازات في العمل الحكومي وقطاع الأعمال والخدمة العامة، ونقدّر رؤيته لدور القيادة في صياغة المستقبل ولطالما برهن سموه على قدرته على تبيّن الفرص واغتنامها لإحداث أثر في العالم ويؤكد دعمه لفرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات وأن أصحاب الكفاءة والإخلاص قادرون على اغتنام ما يتاح لهم من فرص لبناء عالم أفضل للأجيال المقبلة، وأنهم يفعلون ذلك بالفعل.

وأضاف معاليه: يسرّني أن أشارككم هذا الصباح الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس فرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات وما أجمل أن نحتفل بهذه المناسبة هنا في متحف الاتحاد فبعد قيام الاتحاد بخمس سنوات فقط، أسّس عدد من قادة الأعمال فرع المنظمة في الإمارات، فكان أول فروعها في منطقتنا واليوم نكرّم جهودهم في مكان يذكّرنا بما يستطيع الناس إنجازه حين يجمعهم هدف واحد ويتفانون في سبيل قضية يؤمنون بها.

وقال معاليه: انضممت إلى فرع المنظمة في الإمارات في سنواته الأولى، وتعلّمت الكثير من زملائي الأعضاء، وعقدت صداقات دامت مدى الحياة ويسعدني أن يكون بيننا هذا الصباح اثنان من هؤلاء الأصدقاء فقد أسّس حميد جعفر هذا الفرع، وكان قدوة لمن جاء بعده، وحمل عمر العسكري تلك التجربة إلى المنظمة على مستوى العالم حين تولّى منصب أول رئيس عالمي لها وأذكر أن عمر طلب منّي آنذاك المساعدة في استضافة برنامج جامعة منظمة الرؤساء الشباب في أبوظبي، فسعدت بالمساهمة في تأمين الدعم الحكومي لاستضافته وأشكركما على ما قدّمتاه لهذا الفرع، كما أشكر مجيد جعفر ولجنة الاحتفال على الجمع بين من أرسوا دعائم الفرع ومن سيواصلون مسيرته.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تقدّر روح المبادرة وتكافئ أصحابها، وقال: لقد بنت دولتنا، في ظل قيادة سموه، اقتصاداً منفتحاً ومتنوّعاً ومستقراً وقاد سموه الدولة بثبات خلال فترة صعبة مرّت بها منطقتنا، فظلّت مؤسساتنا راسخة، وبقيت أسواقنا مفتوحة، وواصل اقتصادنا تقدّمه ويجسّد هذا الثبات حكمة سموه وعزيمته، كما يعكس قدرة شعبنا على الصمود وما يتحلّى به من تماسك وثقة.

وأشار معاليه إلى أن دبي تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قائلا: أصبحت دبي في ظل قيادة سموه مدينة تصل بين الأسواق، وتجمع الأفكار والناس من مختلف أنحاء العالم وقد أسّس كثيرون منكم شركاتهم هنا، وأسهموا في توثيق صلات دولتنا بمختلف دول العالم.

وقال معاليه إن تعوّدنا على التعلّم بعضنا من بعض سيعود علينا جميعاً بالنفع في السنوات المقبلة فالتكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، تغيّر الطريقة التي تتنافس بها الشركات ويؤدي بها الناس أعمالهم، فيما يُعاد تنظيم التجارة وتتغيّر الشراكات وفي ظل هذه التحوّلات، تعتزم دولة الإمارات أن تكون في موقع الريادة وسنتبنّى التقنيات الجديدة بعناية، ونستثمر في قدرات أبنائنا، ونحافظ على انفتاحنا على التجارة والكفاءات.

ودعا معاليه أعضاء المنظمة إلى الاضطلاع بدورهم في هذا الجهد، قائلاً: أطلب منكم ثلاثة أمور. أولاً، أن تستثمروا في الناس بالجدّية نفسها التي تستثمرون بها في التكنولوجيا. وفّروا لهم التدريب والوقت الكافي ليقدّروا بأنفسهم أين يمكن لهذه الأدوات أن تحسّن عملهم، وأين تكتسب الخبرة وحسن التقدير البشري أهمية خاصة.

وأضاف معاليه: ثانياً، أن تُعدّوا الجيل المقبل لتحمّل المسؤوليات التي ستؤول إليه وفي عام الأسرة، يفكّر كثيرون منكم في ما يأملون أن يورّثوه لأبنائهم وبالنسبة إلى من يقودون شركات عائلية، فإن هذا الإرث يشمل القدوة التي تقدّمونها في تعاملكم مع موظفيكم، ووفائكم بالتزاماتكم، وخدمتكم لمجتمعكم. أسندوا إلى القيادات الشابة مسؤوليات حقيقية وأنتم إلى جانبها توجّهونها. ولطالما كان هذا التبادل للخبرات بين الأجيال من أثمن ما تقدّمه المنظمة لأعضائها.

وقال معاليه: ثالثاً، أن تحافظوا على روح المنظمة حيّة، وذلك بأن تتواصلوا مع نظرائكم بصراحة وصدق، وأن تقودوا مؤسساتكم بما يخدم المجتمع والمساهمين معاً. فلكم، بصفتكم أعضاء في المنظمة، أثر كبير في رسم ملامح المستقبل من خلال مسؤولياتكم القيادية.

وهنّأ معاليه أعضاء المنظمة قائلا: قبل خمسين عاماً، كان فرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات يضمّ عدداً قليلاً من الأعضاء، وهو اليوم أحد أكبر فروع المنظمة في العالم وأهنّئ كل عضو من أعضائه، السابقين والحاليين، على خمسين عاماً من خدمة مجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.