الفجيرة في 21 نوفمبر/ وام / تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ختام سباق بنك الفجيرة الوطني للجري.

وتوّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في فئات السباق، مثمّنًا جهود القائمين على تنظيم هذا الحدث، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع النشاط الرياضي بين أفراد المجتمع.

وشهدت الدورة العاشرة إقبالاً لافتاً، إذ تجاوز عدد المشاركين 6,000 عدّاء في مختلف فئات السباق 21.1 و11 و10 و5 و3 كلم، مواصلةً بذلك مسيرة النجاح التي حققها السباق في دوراته السابقة.

ويهدف السباق إلى جمع الرياضيين ومحبي اللياقة البدنية والعائلات وأصحاب الهمم، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبنّي أسلوب حياة صحي.

وحظي السباق بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار والقدرات، من العدّائين المتمرّسين إلى العائلات والأفراد، وسط أجواء جمعت بين الرياضة والصحة وروح المجتمع.