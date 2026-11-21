الشارقة في 21 نوفمبر/ وام/ نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة ندوة علمية بعنوان «الوحدة الوطنية: رؤية شرعية»، تزامناً مع استعدادات الجامعة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين، وبحضور سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة.

وشارك في الندوة سعادة اللواء الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وسعادة القاضي الدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي في إمارة الشارقة، وفضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والأستاذ الدكتور قطب الريسوني، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وخلال الجلسة الافتتاحية أكد المتحدثون الدور المحوري للأسرة في صون مكتسبات الوطن وتعزيز استقراره، وأهمية ترسيخ قيم العدل والمساواة وعدم التمييز بين جميع المقيمين على أرض الدولة، اقتداءً بالنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، وتواصل القيادة الرشيدة السير على خطاه.

وشدد المتحدثون على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والرسمية لحماية المجتمع، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن طاعة ولي الأمر والالتفاف حول القيادة يمثلان ركيزتين أساسيتين في الشريعة الإسلامية لتحقيق الأمن وتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية.

وتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات علمية متخصصة، ناقشت مجموعة من الأوراق البحثية التي تناولت محاور شرعية ومجتمعية متعددة حيث ركزت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور عبد الحليم منصور، على قيم الإحسان وأثرها في تعزيز الانتماء والوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية في ضوء الكليات والمقاصد الشرعية، إلى جانب التنوع الإنساني في ضوء الشريعة الإسلامية وأثره في ترسيخ الأمن والتعايش والوحدة الوطنية.

وتناولت الجلسة الثانية، التي أدارها الأستاذ الدكتور حسن هبشان، سُنن التماسك المجتمعي في القرآن الكريم وأثرها في الوحدة، وتطبيقات قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح في صون الوحدة الوطنية، والتسامح وأثره في تعزيز التلاحم الوطني، متخذةً من دولة الإمارات نموذجاً رائداً، إضافة إلى توحيد الفتوى والخطبة باعتباره مظهراً من مظاهر الوحدة الوطنية في الدولة.

واختُتمت الندوة بالجلسة الثالثة، التي ترأسها الأستاذ الدكتور محمد سماعي، وناقشت الوحدة الوطنية في ضوء مفهوم الاستخلاف العمراني في القرآن الكريم من خلال رؤية تأصيلية، والقيم الاجتماعية في الإسلام ودورها في دعم الوحدة الوطنية، إلى جانب قيم الاجتماع والتعايش ومقومات المحافظة على الوحدة الوطنية في ضوء دراسة شرعية مقاصدية.

وتأتي الندوة في إطار حرص جامعة الشارقة على تعزيز دورها الأكاديمي والمجتمعي، وتقديم دراسات شرعية معاصرة تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء والانتماء، بما يواكب مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.