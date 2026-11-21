دبي في 21 نوفمبر/ وام/ اختتم منتخب الإمارات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة فزاع الدولية الأولى للدراجات الهوائية" دبي 2026" بحصد 18 ميدالية، منها 7 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات.

وأضاف أبطال منتخبنا الوطني 9 ميداليات في منافسات اليوم الختامي على مضمار ميدان في دبي، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات، وبرونزيتين.

وجاءت الميداليات الذهبية عبر عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي وحسين المازم وسلامة الخاطري، فيما فاز بالميداليات الفضية عايض الأحبابي وعبدالله الغافري وسالم الجنيبي بالإضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لكل من ذيبان المهيري وراشد الظاهري.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلق مبادرة دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم والدراجات.

وأكد أن دعم وتمكين " أصحاب الهمم " يحظى باهتمام وتوجيه مستمر من القيادة الرشيدة، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات مشيرا إلى أن " أصحاب الهمم " نموذج للإرادة وقدوة للآخرين.

من جانبه أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن " فزاع الدولية لأصحاب الهمم" أصبحت في صدارة بطولات "أصحاب الهمم العالمية" بفضل رعاية القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للبطولة التي تحمل اسم سموه، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي.

بدوره أعرب البطل الهولندي البارالمبي دانيال أبراهمام الحائز على 3 ذهبيات في ريو2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024 عن سعادته بالمشاركة، وقال إن دبي مدينة حيوية وأن إقامة العديد من السباقات في قلبها يمثلان حافزا كبيرا للمتسابقين والمشاركين.