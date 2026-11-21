دبي في 21 نوفمبر /وام/ شارك زوار «أسبوع دبي للمستقبل 2026» في تجربة إبداعية مبتكرة نظمتها شركة «بانتون» بالتعاون مع متحف المستقبل، أتاحت لهم التعبير عن تصوراتهم للعالم في السنوات المقبلة باستخدام الألوان، في مبادرة تفاعلية تجمع بين الفن والخيال الإنساني واستشراف المستقبل.

واستقطبت التجربة، التي حملت عنوان «لون المستقبل»، مشاركين من مختلف فئات الجمهور، ودعتهم إلى استكشاف الإمكانات التعبيرية للألوان وتخيل الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل لو كان له لون، في تجربة تشجع على التفكير الإبداعي وتبادل الرؤى بشأن العالم الذي يتطلعون إلى بنائه.

واعتمدت المبادرة على مفهوم المشاركة المفتوحة، دون تقديم إجابات جاهزة أو تحديد لون بعينه لتمثيل المستقبل، حيث أتيحت للزوار فرصة اختيار الألوان التي تعكس آمالهم وتطلعاتهم وتصوراتهم الشخصية، بما يجعل كل مشارك جزءاً من حوار إبداعي جماعي حول ملامح الغد.

وانطلقت التجربة من فكرة أن المستقبل لا يمثل صورة واحدة يتفق عليها الجميع، بل مجموعة متنوعة من الاحتمالات والرؤى التي تختلف باختلاف الأفراد وخلفياتهم وتطلعاتهم.

وأتاحت للمشاركين التعبير عن هذه التصورات من خلال الألوان المرتبطة بالطبيعة والاستدامة والتفاؤل والتقدم، إلى جانب ألوان غير مألوفة تعكس احتمالات وتحولات مستقبلية لم تتضح معالمها بعد.

وسلطت التجربة الضوء على قدرة الألوان بوصفها لغة بصرية عالمية على تحويل الأفكار المجردة والتطلعات المستقبلية إلى أشكال تعبيرية يسهل التفاعل معها، بعيداً عن المصطلحات التقنية المعقدة والتوقعات العلمية، بما يتيح لمختلف فئات المجتمع المشاركة في النقاشات المتعلقة بالمستقبل.

ولم تركز المبادرة على الوصول إلى إجابة موحدة بشأن لون المستقبل، وإنما على فتح المجال أمام تعدد وجهات النظر والتصورات، وإبراز دور الفن والإبداع في تحفيز الحوار والتفكير بشأن التحولات التي قد يشهدها العالم.

وجسدت تجربة «لون المستقبل» أهمية إشراك الجمهور في استشراف الغد، من خلال إتاحة مساحة للتفاعل الإنساني والإبداع المشترك، بما يعكس توجه «أسبوع دبي للمستقبل» نحو جعل استشراف المستقبل تجربة مجتمعية مفتوحة تسهم في إطلاق الخيال وتبادل الأفكار والرؤى.