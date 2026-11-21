الفجيرة في 21 نوفمبر / وام / منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ميداليات التميز الوظيفي لسعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات ورئيس مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة، والعميد جمعة سالم الزحمي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين ونائب رئيس المركز، تقديراً لقيادتهم المتميزة وجهودهم المخلصة في الارتقاء بجودة الخدمات وإسعاد المجتمع، وذلك خلال زيارة سموه لمركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، احتفاءً بحصوله على تصنيف "7 نجوم"، كأول مركز حكومي على مستوى الدولة ينال هذا التصنيف.

وأعرب سموه عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: "من رؤية القيادة نستمد الطموح"، فيما قام سموه بجولة في المركز، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأبرز المبادرات والمشروعات التطويرية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.