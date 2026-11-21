أنقرة في 21 نوفمبر / وام / شارك بيت الحكمة في "المؤتمر الدولي لعلم المتاحف 2026"، الذي استضافته مكتبة الأمة الرئاسية بالعاصمة التركية أنقرة بحضور معالي جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، ومعالي محمد نوري إرصوي، وزير الثقافة والسياحة التركي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في المتاحف والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة بيت الحكمة بدعوة من وزارة الثقافة والسياحة التركية و انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جعلت من الثقافة والمعرفة جسوراً للتواصل الحضاري بين الشعوب، حيث يواصل بيت الحكمة بالشارقة تعزيز شراكاته مع المؤسسات الثقافية والمعرفية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات حفظ التراث وإحياء الموروث الإنساني وتقديمه للأجيال الجديدة.

واستعرضت مروة العقروبي، المدير التنفيذي لبيت الحكمة، خلال المؤتمر تجربة التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، من خلال معرض "جلال الدين الرومي: 750 عاماً من الغياب.. ثمانية قرون من الحضور"، الذي استضافه بيت الحكمة في الشارقة عام 2024، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة التركية ومتحف مولانا في قونية.

وسلطت العقروبي الضوء على المراحل التي مرت بها هذه الشراكة، والتي انطلقت من زيارة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى اليونسكو، إلى متحف مولانا في قونية، وأثمرت عن تنظيم معرض استثنائي ضم 17 قطعة تاريخية نادرة عُرضت للمرة الأولى خارج تركيا، مقدماً إرث جلال الدين الرومي من خلال تجربة جمعت بين أصالة المقتنيات التاريخية ووسائل العرض المعاصرة.

وأكدت العقروبي أن أهمية هذه التجربة تتجاوز نجاح المعرض، لتقدم نموذجاً لما يمكن أن تحققه الشراكات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة وتكامل الخبرات والرؤية الثقافية المشتركة.

وقالت : نؤمن في بيت الحكمة بأن المعارض ليست مجرد مساحات لعرض التاريخ، بل فرص لإعادة اكتشافه وفتح حوار بين الثقافات والأجيال. وقد أثبتت تجربتنا مع المؤسسات التركية أن التعاون الثقافي الحقيقي لا ينتهي بإغلاق أبواب المعرض، بل يستمر في العلاقات التي نبنيها، والمعرفة التي نتبادلها، والفرص الجديدة التي نصنعها معا .

وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، زار وفد بيت الحكمة مكتبة رامي في إسطنبول، للاطلاع على تجربتها في إعادة توظيف المواقع التراثية وتحويلها إلى مراكز ثقافية ومعرفية نابضة بالحياة، وبحث فرص التعاون المستقبلي في تنظيم المعارض وتبادل الخبرات والبرامج الثقافية.

وتجسد مكتبة رامي نموذجاً متميزاً للاستثمار في التراث العمراني، إذ نجحت وزارة الثقافة والسياحة التركية في تحويل ثكنات عسكرية عثمانية يعود تاريخها إلى أكثر من قرنين إلى واحدة من أكبر المكتبات في أوروبا، مع الحفاظ على هويتها المعمارية والتاريخية وإعادة دمجها في الحياة اليومية للمجتمع.

ولم يقتصر المشروع على ترميم مبنى تاريخي وتحويله إلى مكتبة، بل امتد إلى إحياء الموقع ومحيطه، وإعادة تقديمه فضاءً عاماً يجمع المعرفة والثقافة والطبيعة والتفاعل المجتمعي. ومن خلال مرافق القراءة والبحث والمعارض والأنشطة الثقافية والمساحات الخضراء المفتوحة، أصبحت المكتبة وجهة تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتجسد مفهوماً معاصراً للمكتبة بوصفها مؤسسة حية تسهم في جودة الحياة وتعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الثقافي.

وقد حظيت هذه التجربة باعتراف دولي، بحصول مكتبة رامي على المركز الأول عالمياً في فئة المشاريع الكبرى ضمن جائزة المكتبات الخضراء لعام 2026، التي يمنحها الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا"، تقديراً لنجاحها في الجمع بين الحفاظ على التراث التاريخي والاستدامة البيئية والمنفعة المجتمعية.

وأشادت العقروبي بهذه التجربة، مؤكدة أن القيمة الحقيقية للمشروعات الثقافية لا تكمن في الحفاظ على المباني التاريخية وحدها، بل في إعادة الحياة إليها ومنحها دوراً جديداً يخدم الإنسان والمجتمع.

وقالت : ما يميز تجربة مكتبة رامي أنها لم تكتفِ بالحفاظ على ذاكرة المكان، بل منحت هذه الذاكرة حياة جديدة. وهذا هو جوهر الاستثمار الثقافي المستدام؛ أن نحافظ على تراثنا، وفي الوقت نفسه نجعله جزءاً فاعلاً من حاضرنا ومستقبل أجيالنا.

من جانبه، قال رمضان أكتيمور، نائب مدير مكتبة رامي : سعدنا باستقبال وفد بيت الحكمة في مكتبة رامي حيث أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة للتعريف بالمكتبة ومجموعاتها وأنشطتها، وتبادل الرؤى حول تجاربنا في العمل الثقافي والمعرفي. ونتطلع إلى البناء على هذا التواصل من خلال بحث فرص التعاون المستقبلي وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز دور المكتبات في خدمة المجتمع.

وشهدت الزيارة مناقشات حول فرص التعاون بين بيت الحكمة ومكتبة رامي، ولا سيما في مجال استضافة المعارض الثقافية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التواصل المعرفي بين الشارقة وتركيا.

وتؤكد هذه المشاركة حرص بيت الحكمة على مواصلة بناء شراكات دولية تتجاوز حدود المعارض والفعاليات المؤقتة، لتؤسس لتبادل معرفي وثقافي طويل الأمد، وتعزز دور المؤسسات الثقافية في صون الذاكرة الإنسانية وإثراء الحاضر وصناعة المستقبل.