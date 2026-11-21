دبي في 21 نوفمبر /وام/ وقّعت مؤسسة دبي للمستقبل وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الشراكة البحثية والعلمية وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الناشئة، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول وتطبيقات عملية تدعم منظومة الابتكار وتعزز تنافسية دبي في القطاعات التكنولوجية المستقبلية.

جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية في استشراف المستقبل وتطوير التقنيات المتقدمة.

وأكد خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن الاتفاقية تجسد التزام المؤسسة ببناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، وتسريع تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم استشراف المستقبل.

وأوضح أن التعاون سيسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز تنافسية دبي وريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، من خلال الربط بين المعرفة العلمية والاحتياجات التطبيقية، والاستفادة من القدرات البحثية المتخصصة لتطوير مشاريع ذات أثر ملموس.

من جانبه، أكد البروفيسور إيان ريد، نائب الرئيس بالإنابة للشؤون البحثية والمدير الأول لإدارة البحوث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن التعاون يعكس التزام الجانبين بتطوير قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في دولة الإمارات، ضمن مجالات ذات أولوية وطنية، تشمل التقنيات البيئية والصحة وعلوم الحياة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي المادي والروبوتات.

وأشار إلى أن الخبرات المتخصصة التي تمتلكها المؤسستان في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي توفر أساساً مناسباً لإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، تركز على تطوير تقنيات قادرة على التفاعل بصورة أكثر ذكاءً مع البيئة المحيطة.

وأوضح أن باحثي الجامعة يعملون على تطوير نماذج عالمية أساسية، يتيح دمجها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي تمكين الروبوتات من استشراف مجموعة من النتائج المحتملة لأفعالها، والتخطيط والتفاعل مع محيطها بطرق أكثر ذكاءً وطبيعية، بما يمهد لتطوير روبوتات أكثر كفاءة وأماناً ومرونة.

وتشمل الاتفاقية تطوير الأبحاث التطبيقية وتبادل الخبرات العلمية ونشر الدراسات والأوراق البحثية المشتركة في المجالات المرتبطة بالتقنيات الناشئة، إلى جانب استكشاف حالات استخدام مبتكرة للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من نتائج الأبحاث في التطبيقات المستقبلية.

كما توفر الاتفاقية إطاراً لتنظيم التعاون في المشاريع البحثية المشتركة وإدارة مخرجاتها، ومعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وفقاً للترتيبات التي يتفق عليها الطرفان لكل مشروع، بما يدعم تطوير المعرفة العلمية والاستفادة منها في التطبيقات العملية.

وبموجب الاتفاقية، سيشكل الجانبان لجنة توجيهية مشتركة للبحث والتطوير تضم ممثلين اثنين عن كل جهة، تتولى الإشراف العام على أنشطة التعاون البحثي، وتقييم المشاريع المقترحة وتحديد أولوياتها وفقاً لإمكاناتها التقنية والتجارية ومدى توافقها مع متطلبات البحث والتطوير لدى مؤسسة دبي للمستقبل.

وستعمل اللجنة على توجيه مسارات التعاون وتحديد الفرص البحثية ذات الأولوية، بما يضمن الاستفادة من القدرات العلمية والتقنية لدى الجانبين في تطوير مشاريع مشتركة ذات قيمة علمية وتطبيقية.

وتتضمن مجالات التعاون إعداد خطط عمل للمشاريع البحثية وتحديد نطاقها ومتطلبات تنفيذها، ومتابعة سير العمل والنتائج والدروس المستفادة، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات الفنية والعلمية بين فرق العمل المتخصصة.

وتعكس الاتفاقية التزام مؤسسة دبي للمستقبل بتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة، بما يدعم جهود دبي في تطوير التقنيات المستقبلية وتوظيفها لابتكار حلول جديدة، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي المتقدم.