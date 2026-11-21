دبي في 21 نوفمبر/ وام / تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في البطولات القارية والعالمية والأولمبية، عبر برامج علمية متخصصة تجمع بين التقييم الفني والبدني والنفسي، وتوفر مسارات متكاملة للتدريب والتأهيل والمشاركة الدولية.

وتقود هذه الجهود وزارة الرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإماراتية والاتحادات والأندية الرياضية، من خلال لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، التي تمثل إحدى الركائز الرئيسة لبناء منظومة تبدأ باكتشاف المواهب في المراحل العمرية المبكرة، مروراً بتطوير قدراتها وصقل مهاراتها، وصولاً إلى برامج النخبة والمستوى العالي.

وشهدت هذه المنظومة نقلة نوعية بإطلاق برنامج «مسار البطل الرياضي» بالتعاون بين لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، بهدف توفير مسار متكامل لرعاية الرياضيين الموهوبين، وتأهيل أصحاب المستويات الفنية المتقدمة للانتقال إلى برامج النخبة، وفق خطط تطوير طويلة المدى.

وفي إطار توسيع قاعدة المستفيدين، أعلنت اللجنة في يونيو 2026 استهداف رعاية أكثر من 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام الحالي، عبر برامج تشمل التدريب المتخصص، والمعسكرات الفنية، والمشاركة في البطولات الدولية، استعداداً لدورتي الألعاب الأولمبية للشباب 2030 و2034، مع إتاحة الفرصة للمواهب التي لم تنضم إلى الاتحادات أو الأندية الرياضية.

وتحظى الرياضات الفردية باهتمام خاص ضمن مشروع إعداد الأبطال، وفي مقدمتها القوس والسهم، وألعاب القوى، والمبارزة، والرماية، والجودو، وهي الرياضات الخمس التي حددتها وزارة الرياضة ضمن مبادرة الرياضات ذات الأولوية، ويبلغ عدد ممارسيها نحو 2300 لاعب ولاعبة، وفق بيانات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتعكس النتائج التي حققتها المواهب الإماراتية في المحافل الدولية فاعلية هذه المنظومة، حيث سجل لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة ريان ملحان إنجازاً تاريخياً بإحرازه الميدالية الذهبية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ليمنح الإمارات أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها في هذه الدورة.

وشهدت الدورة تألق عدد من المواهب الإماراتية، إذ توج سعيد عمر بذهبية سباق 400 متر للرجال، فيما أحرزت أروى علي فضية سباق 100 متر، ونالت عائشة محمد برونزية سباق 400 متر للسيدات، بينما سجل الرامي خليفة الكعبي رقماً وطنياً جديداً في القوس والسهم لفئة تحت 18 عاماً بلغ 677 نقطة، وحققت هدى آل علي رقماً شخصياً جديداً بلغ 631 نقطة.

وتتوافق هذه النتائج مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي تستهدف تأهل أكثر من 30 رياضياً إماراتياً إلى الألعاب الأولمبية، بما يعزز أهمية التخطيط بعيد المدى، وتكامل الأدوار بين الجهات الرياضية، وتوجيه الاستثمارات نحو المواهب القادرة على تحقيق نتائج تنافسية على المستوى الدولي.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن مشروع البطل الأولمبي يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لبناء منظومة رياضية مستدامة، تقوم على اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، ورعايتها وفق أسس علمية وخطط تطوير طويلة الأمد، بما يؤهلها للوصول إلى مستويات النخبة والمنافسة في البطولات القارية والعالمية والأولمبية.

وقال إن صناعة البطل الأولمبي تتطلب تكامل الجهود بين وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الإماراتية، والاتحادات الرياضية، والأندية، والمؤسسات التعليمية، والأسر، إلى جانب توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة، ومعسكرات ومشاركات خارجية، تمنح الرياضيين فرصاً لاكتساب الخبرة وقياس مستوياتهم وفق المعايير الدولية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وفي مقدمتها تأهيل أكثر من 30 رياضياً إماراتياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2032.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» تعكس التطور الذي تشهده برامج اكتشاف المواهب وإعداد الأبطال، والجهود المبذولة لتأهيل جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن مواصلة التخطيط العلمي والاستثمار في المواهب الواعدة يمثلان أساساً لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز حضور ألعاب القوى الإماراتية في المحافل القارية والعالمية.

وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه ريان ملحان في «داكار 2026» يمثل محطة مفصلية في مسيرة اللعبة بالدولة، ويجسد التطور الذي حققته برامج اكتشاف المواهب وإعداد اللاعبين للمنافسات الدولية.

وأضافت أن النتائج التي تحققت خلال الدورة، في ظل مشاركة نخبة من اللاعبين أصحاب المستويات الفنية المتقدمة، تؤكد فاعلية برامج الإعداد والتطوير، مشيرة إلى أن المكاسب لا تقتصر على حصد الميداليات، بل تمتد إلى اكتساب الخبرات الفنية والتنافسية، وتحسين التصنيف الدولي للاعبين، بما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج أفضل خلال الاستحقاقات المقبلة.