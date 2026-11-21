السلع في 21 نوفمبر/ وام / اختُتمت اليوم منافسات سباق مهملية للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي أقيم في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ضمن سباقات السلع البحرية 2026، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهد السباق منافسات قوية بين المحامل المشاركة، عكست مهارة النواخذة والبحارة في التعامل مع حركة الرياح وتوجيه الأشرعة، بما يجسد أصالة الرياضات البحرية التراثية ومكانتها في الموروث الإماراتي.

وأسفرت النتائج عن فوز المحمل "طوفان 21"، التابع لنادي العديد للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، بالمركز الأول، فيما جاء المحمل «زلزال» رقم 125، للمالك والنوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، في المركز الثاني، وحل المحمل «يوف» رقم 67، التابع لنادي العديد للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي، ثالثاً.

وعقب ختام السباق، توّج الفائزين راشد محمد الفلاحي، مدير إدارة الخدمات المساندة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة راشد الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في النادي، وأحمد عبدالله المهيري، رئيس قسم المشتريات.

ويأتي تنظيم السباق في إطار الجهود الرامية إلى صون الموروث البحري الإماراتي، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة برياضة الإبحار الشراعي التقليدي، وتشجيع المشاركة في السباقات التراثية، بما يسهم في ترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهةً رئيسيةً لاستضافة الفعاليات والبطولات البحرية.

وتتواصل منافسات سباقات السلع البحرية غداً الأحد بإقامة سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، بمشاركة نخبة من النواخذة والبحارة.