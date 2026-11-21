دبي في 21 نوفمبر/ وام / حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي قاعة الشيخ مكتوم، بمناسبة زفاف عبد العزيز أحمد عبد الكريم جلفار إلى كريمة السيد أحمد عبدالله الملا.

وقدّم سموه التهاني والتبريكات للعريس ولذويه، متمنياً لهما حياةً أسرية سعيد ، حافلة بالمودة والاستقرار.

ورافق سموه الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.