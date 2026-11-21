العين في 21، نوفمبر / وام/ استعادت أمسية "غنّوها وباقي صداها"، التي أقيمت في قصر المويجعي ضمن برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغناة" في مهرجان العين للكتاب 2026، سيرة القصيدة النبطية المغنّاة وهي تشق طريقها من المجالس والوجدان إلى حناجر الفنانين وذاكرة الأجيال.

وعلى وقع أنغام الفنون الشعبية الأصيلة، قدّم مركز أبوظبي للغة العربية لوحة ثقافية وتراثية أصيلة أرّخت لثلاثة من روّاد الشعر النبطي الإماراتي، وهم: راشد الخضر، ومحمد بن راشد المطروشي وربيّع بن ياقوت، وألقت الضوء على أعمالهم وتأثيرها في المشهد الثقافي الخليجي.

وشارك في الجلسة كلّ من الشعراء: علي الخوار وأحمد بن خلف البدواوي وجمعة ربيع بن ياقوت ويوسف بالحمر، فيما أدى الفنان قصي المعمري مجموعة من القصائد المغنّاة بمرافقة الإيقاعي عبد الله البلوشي، بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز، وعدد من أبرز الشعراء المحليين والباحثين ومحبي الشعر النبطي.

واستعرض المتحدثون سيرة حياة الشعراء محور الأمسية، وقدّموا قراءات لمجموعة من أشهر قصائدهم، وناقشوا بعض مفرداتها ومعانيها، مؤكدين أن القصيدة المغنّاة تمثل تجربة إنسانية وفنية تتجاوز حدود البناء اللغوي المجرد.

وألقى الشاعر علي الخوار الضوء على سيرة راشد بن سالم بن عبدالرحمن بن جبران السويدي، الملقب بـ"الخضر"، مشيراً إلى أنه وُلد في العام 1905 وتوفي في العام 1980، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الأدبي والتي نشأ فيها على حب الشعر، لافتاً إلى أنه تعلّم في كتاتيب عجمان القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم، وعمل في صناعة البشوت، وتنقّل في رحلات بين دول الخليج واليمن.

وأوضح الخوار أن راشد الخضر كتب في الشعر الشعبي والفصيح، وتميّز بتقدّمه على عصره في صوره وأفكاره وابتعاده عن التكرار، لافتاً إلى أن قصائده لم تُكتب بالضرورة للغناء، لكن جودتها وجِدّتها دفعت فنانين من دولة الإمارات والبحرين والكويت وأجيال أحدث، مثل علي بن روغة وميحد حمد وعبدالمحسن مهنا، إلى التنافس على أدائها.

كما أشار إلى تحول بعض أبياته إلى أمثال أو عبارات متداولة تروى بصيغ متعددة في الذاكرة الشعبية، وإلى مظاهر تكريمه وحفظ إرثه، ومنها الدواوين والدراسات، وإصدار طوابع بريدية بصورته في العام 2002، وتسمية شارع باسمه، وافتتاح بيت راشد الخضر في عجمان قبل نحو ثلاث سنوات.

وروى الشاعر جمعة ربيّع بن ياقوت سيرة والده الشاعر المعروف ربيع بن ياقوت، مشيراً إلى أنه كان يسمع قصائد والده ويسجلها على الأشرطة ويحفظها، كما تطرّق إلى إقامة الأسرة في الكويت نحو خمسة عشر عاماً أو أكثر، ثم عودة والده إلى عجمان مع الإشارة إلى انتقالات الأسرة بين عجمان والكويت.

وذكر قصائد تناقلها المطربون، ومنها "سألوا عنك الربع والسهل والوديان" التي عرفها الناس من الغناء رغم أن الشاعر لم يكن قد جمع شعره في ديوان بعد، وأورد أسماء مطربين أدوا قصائده منهم عيد الفرج وخالد محمد وسيد سالم وعبدالله حارب الرمادي، مستشهداً بمقاطع من قصائد أخرى.

وعند سؤال المحاور للضيوف عمّا قد يختاره راشد الخضر لو كان حاضراً فكانت قصيدة «هود أهل الباب» التي ألقوا أبياتاً منها.

وشدّد أحد المشاركين على ضرورة شرح مفردات اللهجة القديمة والمهن التي اندثرت لأن زوالها أدى إلى اختفاء مصطلحاتها من الاستعمال اليومي، فشُرحت مفردات مرتبطة بأدوات ومهن قديمة، موضحين أن الشرح يساعد الأجيال الجديدة على فهم القصائد وحفظها.

وتناول أحمد بن خلف البدواوي سيرة الشاعر محمد بن راشد المطروشي وتجربته الشعرية، موضحاً أن تاريخ ميلاده ووفاته غير موثقين بدقة، ومقدّراً ولادته ما بين عامي 1860و1870 استناداً إلى صلته بالشاعر يعقوب الحاتمي، مع ترجيح أنه عاش حتى خمسينيات القرن العشرين.

وأشار البدواوي إلى أن تأريخ حياة الشعراء في المنطقة يعتمد بدرجة كبيرة على الروايات الشفهية التي قد تتفاوت في دقتها، ما يستدعي مقارنتها بالمصادر المكتوبة كالوثائق البريطانية. وذكر أن المطروشي وُلد في منطقة مرير المطاريش قرب كلباء، وعاش طفولة قاسية بعد وفاة والده، ثم أقام في الشارقة وانتقل في منتصف عمره إلى الشندغة في دبي فيما كانت له مساجلات وعلاقات شعرية مع شعراء عصره.

وتوقف البدواوي عند تجربة المطروشي في الغوص وقصائده البحرية، مستعرضاً قصيدته الشهيرة "يوم شلّوا بي من الديرة" وشرح مفرداتها وإشاراتها البحرية والجغرافية وأعراف الغوص، مثل "الترانشيب" و"القفال".

ويواصل برنامج ليالي الشعر هذا العام تسليط الضوء على التجربة الشعرية لعشرين من روّاد الشعر النبطي الإماراتي الذين ارتبطت قصائدهم بالأغنية الإماراتية الأصيلة، مستحضراً سير نخبة من الشعراء، ومبرزاً دورهم في إثراء الهوية الثقافية والموروث الشعري والغنائي للدولة.

ومن خلال برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية، يستمر مهرجان العين للكتاب في الإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية لغةً للثقافة والمعرفة والإبداع، ودعم المواهب المحلية، وتشجيع القراءة بوصفها ممارسة يومية، بما ينسجم مع إستراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي والإبداعي، والتمسك بالموروث الشعبي ونقله إلى الأجيال الجديدة.