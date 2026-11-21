دبي في 21 نوفمبر/ وام / كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم المشاريع الفائزة في مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" لعام 2026، وذلك في ختام أعمال "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل على مدار 4 أيام في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

وتُقام مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتحت رعاية وإشراف سموّها.

وتنظم المبادرة سنوياً من قبل "آرت دبي" بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي المالي العالمي ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية.

وأكدت سموّها أن النجاحات التي تحققها المبادرة عاماً بعد عام ترسخ أهمية دورها كمنصة عالمية، تجمع المبدعين والباحثين وأصحاب الأفكار الطموحة من مختلف أنحاء العالم في دبي، وتوفر لهم البيئة الداعمة لتحويل المعرفة إلى أثر ملموس يخدم الإنسان والمجتمع.

وأشارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن ما نشهده اليوم من مشاريع نوعية طورتها عقول شابة وباحثون من مختلف دول العالم يؤكد أن الحلول القادرة على مواجهة التحديات الكبرى تبدأ دائماً بفكرة مبتكرة وبإرادة تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي حقيقي.

وقالت: سنواصل من خلال مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" تقديم فرص للمواهب الواعدة لتطوير أفكارها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قادرة على خدمة المجتمعات وتحسين جودة الحياة.

وأضافت سموّها: لا تقتصر أهمية المبادرة على الاحتفاء بالإنجازات البحثية أو تكريم المشاريع المتميزة، بل تمتد إلى بناء جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين وصناع القرار، بما يضمن انتقال الابتكارات من مراحل البحث والتطوير إلى مراحل التنفيذ والتوسع وتمثل هذه المنظومة المتكاملة أحد أهم العوامل التي تعزز قدرة الأفكار الواعدة على تحقيق أثر مستدام وملموس.

ولفتت سموّها إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب نماذج جديدة من التعاون العابر للحدود والتخصصات، مؤكدة أن دبي تواصل ترسيخ دورها مركزاً عالمياً لتطوير الحلول المستقبلية واستقطاب العقول والمواهب وتمكينها من المساهمة في معالجة القضايا التي تمس مستقبل البشرية، وستبقى منفتحة على كل فكرة طموحة يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أفضل للإنسان، لأن الابتكار أصبح اليوم لغة عالمية مشتركة، وجسراً للتنمية، والتقدم والازدهار.

وشهدت سموّها مراسم الإعلان عن المشاريع الفائزة في الفئات الرئيسية الخمس للمبادرة، بعد تقييمها من قبل لجنة تحكيم متخصصة ترأستها سموّها، حيث تم اختيار المشاريع التي قدمت حلولاً مبتكرة وقابلة للتطبيق لمعالجة تحديات عالمية ملحّة في مجالات الرعاية الصحية والموارد الطبيعية والطاقة والاستدامة وجودة الحياة في المدن.

وفاز في فئة التشخيص والعلاجات الصحية مشروع غرين ليبيدز (Green Lipids) الذي طوره باحثون من جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، ويقدم تقنية مبتكرة لإنتاج الدهون القابلة للتأين المستخدمة في تصنيع لقاحات وأدوية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، اعتماداً على سائل مستخلص من قشور الكاجو، وهو من المخلفات الناتجة عن صناعة الكاجو في أفريقيا.

ويسهم المشروع في تطوير بدائل للمكونات التقليدية مرتفعة التكلفة المستخدمة في تصنيع اللقاحات، بما يدعم توطين إنتاجها في القارة الأفريقية ونجح الفريق في تطوير أكثر من 100 مركب دهني جديد، أظهر عدد منها أداءً مماثلاً لأحد المركبات المرجعية المستخدمة في تقنيات توصيل الحمض النووي الريبي المرسال، خلال تجارب أجريت على الفئران.

وفي فئة الأنظمة الدائرية، فاز مشروع جيغاتون بيو (Gigatonne Bio) من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يوظف كائنات دقيقة معدلة حيوياً لتحويل مخلفات التعدين إلى وسيلة لاحتجاز الكربون واستعادة المعادن الحيوية.

ويعتمد المشروع على بكتيريا معدلة لتعزيز تحويل المغنيسيوم الموجود في مخلفات المناجم إلى معادن كربوناتية تحتجز ثاني أكسيد الكربون، مع إتاحة استخلاص معادن مهمة مثل النيكل والكوبالت والمعادن البلاتينية.

ويقدم الابتكار حلاً يجمع بين خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وقد اختير ضمن الفائزين في تحدي إزالة الكربون الذي نظمته أوبن إير لعام 2026.

أما في فئة مستقبل الطاقة، ففاز مشروع ليزر إنديوسد غرافين بولز (Laser-Induced Graphene Balls) من الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي طور تقنية تستخدم نبضات ليزر فائقة السرعة لتحويل مادة كيميائية متاحة تجارياً إلى كرات من الغرافين ذاتية التشكّل، في خطوة تصنيع واحدة دون الحاجة إلى قوالب أو محفزات.

وتستهدف التقنية تطوير مواد متقدمة للأقطاب الكهربائية المستخدمة في بطاريات الجيل المقبل والمكثفات الفائقة، حيث احتفظت الأقطاب المصنّعة بهذه الطريقة بنسبة 96% من أدائها بعد أكثر من 8 آلاف دورة شحن وتفريغ. كما تقدم الفريق بطلب براءة اختراع مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي فئة موارد الحياة، فاز مشروع سولارستيل بوكس (SOLARSTILL BOX) من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) في كوريا الشقيقة، الذي يقدم جهازاً منخفض التكلفة لتنقية المياه المالحة أو الملوثة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب باستخدام أشعة الشمس فقط، دون الحاجة إلى الكهرباء أو المواد الكيميائية أو المرشحات.

ويعتمد الجهاز على تبخير المياه وتكثيفها داخل صندوق قابل للطي وسهل التركيب والنقل ويستهدف المشروع خفض تكلفة الوحدة إلى أقل من 20 دولاراً، مع قدرة إنتاجية مذكورة تتراوح بين 6 و7.5 لترات من المياه يومياً، بما يوفر حلاً محتملاً للمجتمعات التي تواجه تحديات في الوصول إلى مياه الشرب.

وفي فئة المجتمعات الحضرية، فاز مشروع ليتموس (Litmus) من جامعة سنغافورة الوطنية، والذي طور أداة تقنية للتحقق من مدى التزام الشركات بوعودها المتعلقة بحماية خصوصية البيانات، دون الحاجة إلى التعاون المباشر مع الشركات أو الاطلاع على الشيفرات المصدرية لأنظمتها.

وتتيح الأداة اختبار صحة الادعاءات المرتبطة بتقنيات الخصوصية التفاضلية، وقد كشف تطبيقها على أحد أطر حماية الخصوصية المستخدمة لدى شركة أبل عن خمس آليات، من أصل تسع، لا تحقق الضمانات المعلنة. وحصل البحث المرتبط بالمشروع على جائزة الورقة البحثية المتميزة في مؤتمر IEEE للأمن والخصوصية لعام 2026.

وحصلت المشاريع الفائزة على جوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار أمريكي، دعماً لاستكمال أبحاثها وتطوير حلولها وتسريع انتقالها إلى مراحل التطبيق العملي والتوسع والاستفادة منها على نطاق أوسع.

واستقطبت نسخة 2026 من المبادرة أفضل 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدمها أكاديميون وباحثون من نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة، بما في ذلك مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة إلى جانب جامعات من دولة الإمارات ودول الاقتصادات الناشئة.

وعرضت المشاريع المشاركة مجموعة واسعة من الحلول العملية في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والمياه والغذاء والاستدامة والبيئة والمجتمعات الحضرية والتقنيات المتقدمة، مع تركيز متزايد على تطوير ابتكارات قابلة للتطبيق يمكن نقلها من المختبرات إلى الأسواق والقطاعات المختلفة.

وتوفر المبادرة برنامجاً متكاملاً لدعم الفرق المشاركة عبر ربطها بالشركاء الإستراتيجيين والمستثمرين والمؤسسات الحكومية وقادة القطاعات المختلفة، بما يتيح لها تطوير نماذج أعمالها وتنفيذ مشاريع تجريبية واختبار حلولها في بيئات واقعية تمهيداً لتوسيع نطاق الاستفادة منها.