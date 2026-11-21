دبي في 21 نوفمبر/ وام/ حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة سالم بن علي السبوسي، وعائلة سلطان بن علي السبوسي، بمناسبة زفاف حمدان سالم السبوسي إلى كريمة سلطان السبوسي، اليوم، بقاعة الرمال بدبي.

وهنّأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة متمنياً للعريسين حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، اللذان باركا للعريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة وهانئة.