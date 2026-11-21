الظفرة في 21 نوفمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر الظنة، مدراء مراكز بلديات مدن منطقة الظفرة، وتبادل معهم الأحاديث حول خطط العمل البلدي والمشاريع التطويرية، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، بما يلبي احتياجات أهالي المنطقة ويواكب تطلعاتهم.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المبادرات والمشاريع التي تنفذها البلديات في مختلف مدن منطقة الظفرة، وخططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين المرافق العامة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للسكان، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.

وأكد سموه أن تطوير منظومة العمل البلدي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع يمثلان أولوية، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من اهتمام بتعزيز التنمية في مختلف مناطق الدولة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

وأشاد سموه بجهود الكوادر العاملة في البلديات، ودورهم في تنفيذ الخطط والمشاريع التطويرية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الحياة في مدن منطقة الظفرة.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.